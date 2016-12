Bundespolizei findet 100 000 unversteuerte Zigaretten Bei einer Auto-Kontrolle in Bad Muskau haben Bundespolizisten den Zigarettenschmuggel aufgedeckt und eine Wiederholungstäterin erwischt.

Symbolbild © dpa

Bad Muskau. Beamte der Bundespolizei haben in Bad Muskau am Donnerstagabend 100 000 unversteuerte Zigaretten entdeckt. Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilt, kontrollierten die Beamten gegen 18 Uhr auf der Bautzener Straße einen in Polen zugelassenen Ford Mondeo.

Im Fahrzeug befanden sich demnach außer der 43-jährigen Fahrerin mehrere Kartons, die mit schwarzen Decken und Folien abgedeckt waren. Beim Öffnen der Kartons fielen den Beamten bereits die ersten Zigarettenpackungen mit weißrussischer Steuerbanderole entgegen. Eine zwischenzeitlich erfolgte Überprüfung der im polnischen Zary lebenden Frau ergab, dass sie bereits im Jahr 2013 zweimal in Berlin wegen Zigarettenschmuggels aufgefallen war.

Die Beamten stellten bei der Frau insgesamt 100 000 Zigaretten sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen die Abgabenordnung ein. Mit der Feststellung verhinderten die Bundespolizisten einen Steuerschaden von etwa 20 000 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Dresden übernommen. (szo)

