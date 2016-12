Bundespolizei fahndet nach Taschen-Schläger Während einer Fahrt in der S-Bahn von Dresden nach Schöna schlägt ein junger Mann einem Fahrgast eine mit Glasflaschen gefüllte Tasche ins Gesicht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wer kennt diesen jungen Mann? © Bundespolizei

Die Bundespolizei Berggießhübel fahndet nach einem jungen Mann, der in der S-Bahn einem anderen Fahrgast mit Absicht eine schwere Reisetasche ins Gesicht schlug. Die Tat geschah bereits am 5. Februar dieses Jahres gegen 16 Uhr in Pirna. Die Bundespolizei geht nun mit einem Foto vom mutmaßlichen Täter in die Öffentlichkeit, da bisherige Ermittlungen erfolglos blieben. Die markante graue Reisetasche mit rosa Trägern, mit der der junge Mann zuschlug, soll sehr schwer und unter anderem mit Glasflaschen gefüllt gewesen sein. Nach Angaben der Bundespolizei hatten der Täter und sein 20-jähriges Opfer zuvor eine verbale Auseinandersetzung. Beide waren in weiblicher Begleitung. (szo)

Hinweise nimmt die Bundespolizei Berggießhübel unter 035023 676300 oder unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline 0800 6888000 entgegen.

