Bundespolizei fängt in Hagenwerder Kühe ein Die Beamten müssen die drei Tiere von den Bahngleisen am Berzdorfer See fern halten. Dorthin waren sie bis aus Kiesdorf gewandert.

Kühe auf der Weide sind gut, neben Bahngleisen nicht. © dpa

Die Bundespolizisten der Ludwigsdorfer Inspektion rückten am Mittwoch Nachmittag zu einem nicht alltäglichen Einsatz aus. Ein Anrufer hatte von drei freilaufenden Kühen in Hagenwerder berichtet. Dass dieser „Spaziergang“ nicht in Ordnung sei, war natürlich schnell klar, allerdings liefen die Tiere auch noch direkt neben den Bahngleisen am Berzdorfer See entlang. Um einen Unfall mit einem Zug zu verhindern, vertrieben die Polizisten die Tiere zuerst von den Schienen und fingen sie dann ein, heißt es. Wie sich herausstellte, gehörten die drei Kühe zu einem landwirtschaftlichen Betrieb bei Kiesdorf. Und genau dorthin wurde das Trio dann auch in einem Transporter wieder zurückgebracht. (szo/jay)

zur Startseite