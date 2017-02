Bundespolizei erwischt weniger Drogenschmuggler Straftaten nehmen aber nicht ab, sie verlagern sich nur. Immer öfter entdecken die Beamten falsche Ausweise – auch in Löbau-Zittau.

An der B 6 bei Löbau kontrollieren Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach einen Autofahrer. Meist suchen sie bei solchen Kontrollen nach Menschen, die unerlaubt eingereist sind. Auch illegale Drogen oder Waffen, die aus dem Ausland eingeführt werden, sind im Visier der Polizisten. © Rafael Sampedro

Führerschein und Ausweis, bitte: An den großen Ausfallstraßen in der Region wie zum Beispiel der B 6 kann es Autofahrern schon mal passieren, dass sie von der Bundespolizei angehalten werden. Die Kollegen mit den blauen Uniformen suchen dann höchstwahrscheinlich nach Menschen, die sich illegal in Deutschland aufhalten. Denn die unerlaubte Einreise gehört zu den Aufgabengebieten der Bundespolizei, erklärt Jens Mittasch.

Er leitet die Inspektion in Ebersbach. Die Kollegen dort sind zuständig für ein riesiges Gebiet entlang der Grenze im Dreiländereck. Es erstreckt sich südlich von Hagenwerder bis Zittau und das Gebirge an der tschechischen Grenze sowie übers Oberland bis ans östliche Erzgebirge heran. Mehr als 230 Beamte arbeiten im Gebiet der Ebersbacher Inspektion, auf Streife und im Ermittlungsdienst.

Im vergangen Jahr haben sie 2401 Straftaten aufgedeckt. Die meisten der erwischten Täter haben gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen. Das bedeutet, sie sind unerlaubt eingereist, hatten ungültige Dokumente, mit denen sie nicht nach Deutschland einreisen dürften oder gar keine Papiere. Ein Trend, den die Bundespolizei zunehmend beobachtet, wie Jens Mittasch sagt. Immer öfter erwischen die Beamten der Bundespolizei auch Menschen mit gefälschten Papieren.

Zugenommen hat laut den Beobachtungen von Mittasch und seinen Kollegen auch das Schwarzfahren in Zügen. „Erschleichen von Leistungen“ heißt das im Fachjargon der Polizisten. Für Schwarzfahrer ist die Bundespolizei zuständig – allerdings nur im Zug, nicht in Bussen. „Viele wissen gar nicht, dass das eine ernst zu nehmende Straftat ist“, sagt Jens Mittasch. „Sie machen sich einfach keine Gedanken darüber.“ Es gebe aber auch Wiederholungstäter und es würden sogar Schüler erwischt, die sich selbst am Computer Fahrscheine fälschen.

Auch andere Tendenzen bereiten dem Inspektionsleiter Sorgen. So sei festzustellen, dass Vandalismus zunimmt. Insbesondere an Bahnhöfen und Haltepunkten – die Bundespolizei ist für die Bahnhofsgelände zuständig. Und: Straftäter werden immer aggressiver. „Der Widerstand gegen unsere Beamten wird größer. Manche versuchen sich mit Gewalt zu entziehen und zu flüchten. Da wurden auch schon Kollegen verletzt“, schildert Jens Mittasch. In anderen Fällen wurden Einsatzwagen beschädigt. „Die Gewaltbereitschaft wird größer, das macht uns Sorgen.“

Bei anderen Delikten beobachten die Bundespolizisten hingegen einen Rückgang, zum Beispiel beim Drogenschmuggel. So haben sie im vergangenen Jahr weniger Täter erwischt, die gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen, also Drogen aus dem Ausland mitgebracht haben. Keinesfalls liege das daran, dass weniger Kontrollen durchgeführt würden, betont Inspektionsleiter Mittasch. Auch gebe es nicht weniger Drogenabhängige in der Region, wie Statistiken zeigen.

Mittasch vermutet vielmehr, dass sich die Wege der Schmuggler geändert haben. Früher seien die Drogen nach dem Ameisenprinzip eingeführt worden, also in kleinen Mengen von vielen Leuten. Mittlerweile werden wohl eher große Mengen transportiert. So ist die Chance, einen Schmuggler zu erwischen, geringer geworden. „Das ist aber alles Spekulation“, sagt Jens Mittasch.

Als großen Erfolg wertet Mittasch die Arbeit der sogenannten Gemeinsam Einsatzgruppe Oberlausitz (Gego). Hier arbeiten Landes- und Bundespolizei zusammen, um effektiver gegen die Grenzkriminalität vorzugehen. Dort, wo Schwerpunkte sind, also sich Diebstähle häufen, wird die Gego mit einer gemeinsamen Streife eingesetzt. „So unterstützen wir uns gegenseitig mit Personal, sind in der Dienstplanung flexibler“, erklärt Jens Mittasch.

Außerdem könne man schneller handeln und reagieren, wenn beide Zuständigkeiten in einer Organisationseinheit gebündelt sind. Apropos Personal: „Wir sind personell gut aufgestellt“, ordnet Jens Mittasch die aktuelle Mitarbeiterzahl der Ebersbacher Inspektion von rund 230 ein. „Wir können unsere Aufgaben mit der Anzahl an Leuten gut erfüllen.“ Es gebe auch keine Tendenzen, Personal zu reduzieren. Im Gegenteil: in den kommenden Jahren will die Bundespolizei verstärkte neue Kollegen einstellen, da auch ein Generationswechsel bevorstehe. Genügend Bewerber gibt es, sagt Mittasch. „Wir haben kein Nachwuchsproblem.“

