Bundespolizei erwischt Straftäter

Mehr Zeit auf der A4 einplanen Region. Wer auf der A4 zwischen Dresden und Görlitz unterwegs ist, sollte sich die nächsten Tage auf hohes Verkehrsaufkommen einrichten. Aufgrund der kirchlichen Feiertage am 31. Oktober 2017 sowie am 1. November 2017 in Deutschland und Polen ist damit zu rechnen, dass viele Reisende und Pendler das verlängerte Wochenende nutzen und in die Heimat fahren. Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre ist abzusehen, dass Freitag und Sonnabend besonders die Fahrtrichtung Görlitz und am Mittwoch sowie Donnerstag die Fahrtrichtung Dresden betroffen sein werden. Am Donnerstag wird voraussichtlich zudem der grenzüberschreitende Schwerlastverkehr aus Osteuropa in Größenordnungen die A4 in Richtung Dresden und weiter befahren. Die Polizei hat sich auf die Reisewellen eingestellt. Die Streifen der Autobahnpolizei sind bemüht, im Falle von Kollisionen die Unfallstellen baldmöglichst räumen zu lassen. Nach Unfällen werden Staus jedoch kaum vermeidbar sein. Ebenso haben die Beamten ein wachsames Auge auf das Überholverbot für Lkw. Die Polizei rät allen Reisenden zur Ruhe, Umsicht und Gelassenheit: Besonders wichtig ist, ausreichend Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden einzuhalten, um bei Bedarf rechtzeitig stoppen zu können, aufmerksam zu sein und mit Fahrfehlern anderer zu rechnen, mehr Zeit und ausreichend Pausen einzuplanen, im Falle eines Staus unbedingt eine Rettungsgasse zu bilden.

Einbrecher durchsuchen Bungalows Biehain. Wie die Polizei am Mittwochvormittag erfahren hat, sind Unbekannte in den vergangenen Tagen auf einem Campingplatz bei Biehain in vier Bungalows eingebrochen und haben diese durchsucht. Ob sie etwas entwendeten, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden an den Lauben betrug rund 350 Euro.

Ohne Fahrerlaubnis und unversichert gefahren Horka. Eine Streife des Polizeireviers Görlitz hat Mittwochnachmittag in Horka einen 16-jährigen Deutschen erwischt. Der Jugendliche befuhr mit einer Schwalbe die Görlitzer Straße. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Junge keine Fahrerlaubnis hatte und die Simson zudem nicht pflichtversichert war. Der 16-Jährige hatte sich strafbar gemacht. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und werden die Staatsanwaltschaft informieren.

Unbekannte brechen in Mercedes ein Großschönau. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in Großschönau an der Waltersdorfer Straße in einen Mercedes A-Klasse eingedrungen. Offenbar hatten sie Interesse an einer im Fahrzeug liegenden Posaune. Entwendet wurde jedoch nichts. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro.

E-Bikes aus Schuppen gestohlen Großschönau. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Großschönau einen Schuppen an der Sonnebergstraße aufgebrochen. Aus dem Inneren entwendeten sie zwei silberne E-Bikes der Marke Sinus PA2RT. Den Stehlschaden bezifferten die Eigentümer mit etwa 1800 Euro. Weiterhin hinterließen die Täter einen Sachschaden von circa 50 Euro.

Autodiebstahl misslungen Zittau. Autodiebe haben in der Nacht zum Mittwoch in Zittau an der Äußeren Oybiner Straße versucht, einen BMW X 5 zu knacken. Die Täter öffneten das Auto gewaltsam und beschädigten das Zündschloss des Fahrzeugs. Ein Starten des Motors gelang ihnen jedoch nicht. Die Unbekannten sollen danach im Innenraum des Wagens eine Flüssigkeit versprüht haben, die die Lederausstattung erheblich in Mitleidenschaft zog. Den Schaden bezifferte der Eigentümer mit rund 5000 Euro.

Müllauto übersehen Schleife. In Schleife ist Mittwochmorgen eine 35-jährige Frau auf der Neustädter Straße mit ihrem Skoda gegen einen stehenden Müllwagen gefahren. Während an dem Mercedes Actros nur geringer Lackschaden entstand, schlug an dem Auto ein Sachschaden von rund 10000 Euro zu Buche. Verletzt hat sich niemand.