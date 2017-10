Bundespolizei erwischt Straftäter Unter Drogeneinfluss zu schnell gefahren, ohne Führerschein, mit gestohlenen Kennzeichen, per Haftbefehl gesucht – für zwei Polen endete so die Reise in Krauschwitz.

Symbolbild. © Paul Zinken/dpa

Die Bundespolizei hat am Mittwochabend in Krauschwitz zwei Männer in ihrem BMW gestoppt, gegen die gleich wegen mehrerer Straftaten ermittelt wird. Gegen 22.35 Uhr zog das polnische Fahrzeug in Bad Muskau die Blicke auf sich. Das Auto war über den Grenzübergang nach Deutschland gefahren und fiel nach Angaben von Bundespolizei-Sprecher Michael Engler anschließend in einem verkehrsberuhigten Bereich durch überhöhte Geschwindigkeit auf. An der Brückenstraße in Krauschwitz folgte die Kontrolle.

Zuerst versuchten sich der 28-jährige Fahrer und sein 33-jähriger Beifahrer abzusetzen, kamen aber nicht weit – nur die BMW-Schlüssel waren sie weg. Als sich die Beamten das Auto näher ansahen, stellten sie vorn zwei polnische Kennzeichentafeln fest. Über der eine originale war mit Kabelbindern eine zweite angebracht. Hinten hingegen hielt ein Draht die falsche Tafel. Die originale lag im Kofferraum.

Die Männer kamen mangels Dokumenten zur Identitätsfeststellung mit zum Bundespolizeirevier nach Weißkeißel. Dort kam heraus, dass die Staatsanwaltschaft Memmingen per Vollstreckungshaftbefehl seit Mai 2017 nach dem 33-Jährigen suchte. „Offenbar hat er eine vom Amtsgericht Memmingen wegen Körperverletzung angeordnete Geldstrafe bislang nicht bezahlt“, so Engler. Die Geldstrafe von 1500 Euro konnte der Verurteilte nicht begleichen. Am Donnerstag ging er deshalb in eine Justizvollzugsanstalt. Nach dem 28-jährigen Fahrer und dessen gegenwärtiger Anschrift suchte dagegen die Staatsanwaltschaft Osnabrück im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Urkundenfälschung.

Aufgrund der falschen Kennzeichen wird nun wohl auch gegen den 28-Jährigen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt. Es stellte sich heraus, dass diese von einem anderen polnischen Auto stammen. In dem Zuge wird auch geprüft, inwiefern der Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs und des Diebstahls gegeben ist.

„Letztlich hätte der Mann das Führen des BMW ganz und gar lassen sollen“, meint der Sprecher. Auf Anfrage teilten die polnischen Behörden nämlich mit, dass die Polizei bereits Ende 2014 seinen Führerschein kassierte. Damit wird nun auch wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Zum Zeitpunkt der Kontrolle standen beide Polen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zu diesem Ergebnis führte ein Drogenschnelltest. Inwiefern dem Fahrzeugführer das Fahren unter der Wirkung berauschender Mittel vorzuwerfen ist, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Den gesamten Fall übernahm später das Polizeirevier Weißwasser. (szo/tc)

