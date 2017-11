Bundespolizei erwischt bei Ludwigsdorf vier Schwarzarbeiter Arbeitskleidung, Stundenaufzeichnungen und hoher vierstelliger Geldbetrag gefunden.

Görlitz. Für vier mutmaßliche ukrainische Schwarzarbeiter im Alter zwischen 40 und 45 Jahren hat die Reise nach Deutschland an der Grenze bei Ludwigsdorf geendet. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Mittwoch mit.

Bei der Kontrolle eines Opel-Kleintransporters waren am Dienstagnachmittag eine 40 Jährige und ein 45 Jähriger sowie deren Gepäck näher in Augenschein genommen worden. Dabei fanden die Bundespolizisten im Gepäck des Mannes Arbeitsbekleidung, bei der Frau wurden Stundenaufzeichnungen und ein hoher vierstelliger Geldbetrag aufgefunden, die auf eine Arbeitsaufnahme hindeuteten. In einer späteren Befragung räumten beide ein, zum Arbeiten im Raum Coswig gewesen zu sein. Nach Fertigung der Strafanzeige gegen die Ukrainer wegen unerlaubtem Aufenthalt wurde der Geldbetrag als Verfallsgegenstand beschlagnahmt. Über weitere Sanktionen, wie eine Wiedereinreisesperre, entscheidet die für die Aufenthaltsbeendigung zuständige Ausländerbehörde am heutigen Mittwoch.

Auch die 37-Jährige und die 44-Jährige saßen zum Zeitpunkt ihrer Kontrolle in einem Kleintransporter. Dieser reiste am Mittwoch aus Polen kommend nach Deutschland. Der Fall gestaltete sich ähnlich, wie der ihrer Landsleute. Die Bundespolizei fand heraus, dass sie ausschließlich zum Zweck einer Erwerbstätigkeit ins Bundesgebiet einreisen wollten. Gegen beide Ukrainer wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Im Anschluss wurden die Personen nach Polen zurückgeschoben und den polnischen Behörden übergeben. (szo)

