Bundespolitik beim Neujahrsempfang

Nein, er hat sicher aktuell keine Ambitionen, doch noch mal in die Bundes-politik zu wechseln. Und doch fiel die Rede von Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) zum Neujahresempfang im Kaisersaal am gestrigen Sonntagmittag diesmal einstückweit bundespolitischer aus als sonst.

Kein Wunder, steht in diesem Jahr eine durchaus richtungsweisende Bundestagswahl an, die nicht nur Auswirkungen auf die „große“ Politik haben könnte. Bleibt Angela Merkel Kanzlerin? Wie stark werden Rechtspopulisten? Nur zwei Fragen, die sich Lemm in seiner traditionell wieder fast anderthalbstündigen Rede stellte. Wobei er gerade beim Thema Rechtspopulismus gewohnt eindeutig Stellung gegen rassistische und rechtsextreme Positionen bezog. Und am Ende auch deutlich machte, dass es nur gemeinsam gehe, Probleme zu lösen. Gerade die von Rechten zunehmend erreichte Spaltung der Gesellschaft ist wenig hilfreich. „Wir brauchen alle, nur gemeinsam sind wir stark“, so Lemm.

Ein Fehler, am Personal zu sparen

Der Radeberger OB scheute sich dabei auch nicht, die Finger in so manche Wunde zu legen. Als er aufs Thema Terror zu sprechen kam, „dass auch nach Deutschland zurückgekehrt ist“, ließ er keinen Zweifel daran, dass es ein Fehler gewesen sei, zu sehr am Personal im öffentlichen Dienst zu sparen. Deutschlandweit, aber gerade auch in Sachsen, so Lemm. Nun fehle es zum Beispiel an Polizisten. „Wir müssen an dieser Stelle einen großen Dank sagen, an die Polizeikräfte, die nicht immer optimal ausgerüstet, oft am Rande der Kapazitätsgrenze dafür sorgen, dass wir uns nicht noch unsicherer fühlen müssen!“ Und Gerhard Lemm regte sich mächtig darüber auf, dass es nach Silvester Kritik an der Polizei in Köln gegeben hatte und man den Kräften sogar Rassismus vorgeworfen hatte, weil sie junge, nordafrikanische Männer kontrolliert hatte. Eine Gruppe, die ja vor einem Jahr mit sexuellen Übergriffen deutschlandweit für Entsetzen gesorgt hatte. „Was wäre passiert, wenn es erneut ein solches Staatsversagen gegeben hätte?“

Wobei all die innenpolitischen und auch außenpolitischen Probleme letztlich gar nicht so weit weg sind, merkte der OB an. Denn auch in Radeberg mussten bekanntlich Flüchtlinge untergebracht werden. Und er nahm kein Blatt vor den Mund, dass er für die Flüchtlingsprobleme durchaus auch deutsche Waffenexporte mitverantwortlich macht. „Haben wir denn wirklich geglaubt, dass wenn wir Waffen in alle Welt exportieren, dass die nicht irgendwann auch mal gegen uns gerichtet werden?“ Wer auf Kosten anderer Länder lebe, müsse damit rechnen, dass das irgendwann zu Problemen auch hier vor Ort führe. Und noch einmal zeigte sich Lemm zufrieden darüber, dass sich in Radeberg bisher nicht wirklich viele Menschen von rechtsgerichteter Polemik haben anstecken lassen. So sei beispielsweise Anfang 2016 ein Bürgerbegehren gegen ein geplantes Asylheim an der Pulsnitzer Straße mangels Beteiligung gescheitert. „Wir haben immer öffentlich mit den Betroffenen geredet, haben Fakten auf den Tisch gelegt, das war der richtige Weg“, so Lemm. Wie es aus seiner Sicht auch richtig war, die leer stehende Kolpingschule in der Straße des Friedens zur Unterkunft für jugendliche Flüchtlinge zu machen. Dort werde eine sehr gute Integrationsarbeit geleistet, ist er überzeugt. Problematisch sei dann allerdings der Übergang, wenn die Jugendlichen volljährig werden, dann endet die Betreuung plötzlich. „Daran müssen wir arbeiten“, sagt Lemm auch in Richtung von Sebastian Vogel, den zuständigen Geschäftsbereichsleiter der sächsischen Integrationsministerin, der gekommen war.

Aber Lemm zeigte sich letztlich optimistisch, dass all die Probleme gelöst werden könnten. Vermied allerdings den abgedroschenen Merkel-Satz vom „Wir schaffen das“. Gerhard Lemm sagt es lieber so: „Lasst uns ans Werk gehen – gemeinsam!“

