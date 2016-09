Bundesliga-Radball zu Gast In der Röderstadt wird ein Final-Five-Turnier ausgetragen. Für die Gastgeber viel Arbeit. Wird sich der Aufwand lohnen?

Das derzeit erfolgreichste Großenhainer Radball-Team mit Elias Zschörper (l.) und Frank Engelmann hat beim Final-Five-Turnier am Samstag zwar keinen Startplatz. Doch als Mitorganisatoren des Events freuen sie sich auf die fünf besten deutschen Bundesliga-Teams und natürlich viele Zuschauer. © Thomas Riemer

Dass die Bundesliga nach Großenhain kommt, ist nichts Neues. Fußballer, Handballer, Volleyballer haben hier zuweilen schon ihre Zelte aufgeschlagen. Jetzt kommt eine neue Sportart hinzu: Am Sonnabend werden die derzeit fünf besten deutschen Radball-Teams in der Rödertalhalle ein „Final-Five-Turnier“ ausspielen. Gastgeber und Veranstalter ist der Großenhainer Sportverein (GSV). Dort ist Radball eine feste Größe. Das derzeit erfolgreichste Paar Frank Engelmann/Elias Zschörper spielt in der Landesliga. 15 aktive Sportfreunde, gestaffelt in fünf Mannschaften, gibt es zurzeit. Ihr Domizil ist die Sporthalle im Werner-von-Siemens-Gymnasium auf der Schillerstraße in Großenhain.

Von dort werden die Radball-Utensilien am Freitag in die Rödertalhalle transportiert. „Wir werden ab 15 Uhr in der Rödertalhalle auf- bzw. in der Gymnasiumhalle abbauen und unser gesamtes Equipment in den Husarenpark verlegen“, sagt Frank Engelmann. Dazu gehören Bande, Tore, die Anzeigetafel und manches mehr. Das Spielfeld wird ebenfalls morgen mit Spezialklebeband auf dem Hallenboden markiert. 13 Spiele werden dann am Sonnabend dort stattfinden, und die Großenhainer hoffen natürlich auf eine gut gefüllte Halle.

Das Starterfeld verspricht in jedem Fall großartigen Sport. Roman Müller und Jens Krichbaum vom SV Eberstadt sind dabei. Sie kommen mit der Empfehlung eines Bronzeranges in der Bundesliga 2016 an die Röder. Daniel Endrowait und Heiko Cordes vom RC Pfeil 07 Iserlohn e.V. gehören seit 2011 zur deutschen Radball-Elite. André und Manuel Kopp vom RVS Obernfeld von 1905 e.V. waren zweimal deutscher Vizemeister, holten 2016 den Deutschlandpokal. Oliver Uhlirsch Michael Gerdes vom Radsportverein Zscherben 1909 e.V reisen als Fünfte der 1. Bundesliga in der vergangenen Saison an. Und Bernd und Gerhard Mlady vom RMC „Lohengrin“ Stein sind amtierender Deutscher Meister. Der Spielmodus ist simpel. In der Vorrunde spielt Jeder gegen Jeden, danach folgen die Partie um den dritten Platz und das Finale. Die Mannschaften bekommen für die Platzierung 8, 6, 4, 3 oder 2 Punkte die dann in die Gesamtwertung eingerechnet werden.

Infos zum Turnier zurück 1 von 2 weiter Zeitplan: 13 Uhr Aufwärmzeit; 13.45 Uhr Begrüßung durch Großenhains Oberbürgermeister, den Präsident des RKB, Vorstellung Mannschaften; 14 Uhr 5 Spiele/erster Block; 16 Uhr 5 Spiele/zweiter Block; 18.30 Uhr Spiel um Platz 3; 19.00 Uhr Finale; 19.30 Uhr Siegerehrung. Kartenvorverkauf in diesen Großenhainer Geschäften: Lotto- und Presseshop Riedel, Naundorfer Str. 15; Küchenstudio Elektrohaus Börner, Turnstraße 3; Selectorz, Frauenmarkt 33; M. Walther Krankengymnastik-Praxis (Anfragen bei Camillo Zschörper), Rahmenplatz 17A.

Ein illustres Feld also, in dem für das Großenhainer Paar Engelmann/Zschörper zwar kein Startplatz frei war. Aber um für ihren Sport zu werben, haben sie und der gesamte GSV inklusive Helfer und Sponsoren keine Mühe gescheut. „Es ist es wirklich sehr viel Arbeit, wenn man zum ersten Mal so etwas ausrichtet“, gesteht Frank Engelmann. Ihm ist es im Grunde zu verdanken, dass solch ein Turnier nach Großenhain kommt. „Da wir dieses Jahr 50 Jahre Großenhainer Radball feiern, dachte ich mir, das gebührend zu tun, und habe mich beim BDR um die Austragung des Final-Five-Turniers beworben“, erzählt Engelmann.

Im liebevoll erstellten Programmheft erfahren Interessierte, dass schon vor 1939 in Großenhain Radball gespielt wurde. Erste Trainingsstätte war der Saal in der Gaststätte Kleinraschütz. Nach dem Krieg fanden sich 1950 etwa 15 bis 20 Mädchen und Jungen zum sogenannten Reigenfahren, das ist die Vorstufe zum Kunstradfahren, zusammen. 1956 begann der richtige Radballsport vor allem mit Vergleichen gegen Naunhof. Auch Radpolo wurde gespielt. 1964 begann der regelmäßige Wettkampfbetrieb. An der Wiege des Großenhainer Radballs standen unter anderem Helmut Schönert und Gottfried Flade. Zu den sportlichen Erfolgen zählen der zweite und dritte Platz bei internationalen Turnieren, 1981 der Sieg der Männer in der laufenden Punktspielserie sowie der Kreisunionsmeistertitel 1993.

Daran soll am Rande des hochkarätigen Turniers natürlich erinnert werden. Frank Engelmann hofft, das möglichst viele Radball-Freunde den Weg in die Halle finden. „Bei so einer Veranstaltung, noch dazu vor dem Saisonstart, könnte genug Potenzial an Zuschauern da sein, um die Halle voll zu bekommen“, glaubt er. 500 Zuschauer hätten jedenfalls Platz.

Finanziell ist es für die Veranstalter letztlich eine Gratwanderung. Einen Teil der Ausgaben sichern Sponsoren und Fördermittel ab. Eintrittsgelder, Kuchen- und Bratwurstverkauf sollen den „Rest“ einbringen. Die Hoffnung beim GSV: ein kleines Plus für die Radballkasse, um in neue Räder und die nicht ganz billigen Ersatzteile investieren zu können. „Wenn dies klappen würde, hätten wir viel erreicht für den Radball in der Region“, sagt Frank Engelmann.

