Bundesliga-Finale erreicht Der KBV Bautzen wird Tabellenerster in der Gruppe Nord. In Potsdam stellt die Truppe um Elke Erbs einen neuen Teamrekord auf.

Die Kraftsportler vom KBV Bautzen haben des Bundesliga-Finale erreicht. © privat

Kraftsport. Mit 1 442,78 Punkten lieferten die Kraftsportler vom KBV Bautzen am Sonnabend einen starken Vorrundenabschluss ab und stellten zugleich einen neuen Mannschaftsrekord auf. Der Tabellenerste der Gruppe Nord zieht nun als eine der sechs stärksten Mannschaften in das Finale der Bundesliga im Kraftdreikampf ein. Der Kampf um Gold, Silber und Bronze findet am 27. Mai im bayrischen Randersacker statt. Hier werden die Spreestädter auf die Kraftsportler aus Darmstadt, Mainz, Oberölsbach, Klötze und Barth treffen.

Im dritten und zugleich letzten Vorrundenwettkampf waren die Bautzener zu Gast beim Sanssouci GYM Potsdam. Außerdem standen die Kraftsportler des SAV Erfurt und vom FSV Magdeburg mit an der Hantel. Die Bautzener Mannschaft ging als Favorit an den Start. An der Aufstellung musste der KBV aber etwas ändern. Gaststarter Nico Ziegler musste verletzungsbedingt pausieren. Für ihn ging Routinier Toralf Haaser an die Hantel.

Wie immer startete Elke Erbs vom KBV als Erste. Im Kniebeugen ließ sie 185 kg im ersten und 200 kg im zweiten Versuch auflegen, die sie souverän absolvierte. Auf ihren dritten Versuch verzichtete sie, um später im Kreuzheben eine neue Bestleistung angreifen zu können. Vorher stand aber noch das Bankdrücken an. Hier lieferte Erbs mit 95 kg im zweiten Versuch eine solide Leistung ab. Im Kreuzheben lief es optimal. Mit den 190 kg verbesserte die Bautzenerin im dritten Versuch ihre persönliche Bestleistung. Mit 496,59 Relativpunkten war sie die punktstärkste Athletin des gesamten Wettkampfes.

Ruhland mit 165 kg im Bankdrücken

Als nächster war Nico Ruhland an der Reihe. 255 kg im Kniebeugen kämpfte er im dritten Versuch gültig nach oben. Im Bankdrücken bestätigte der Bautzener seine Leistung mit 165 kg. Die im dritten Versuch aufgelegten 170 kg waren dieses Mal noch etwas zu schwer. Beim Kreuzheben sollte es wieder besser laufen. Nach 230 kg im ersten Versuch konnte er 237,5 kg im zweiten und 242,5 kg im dritten Versuch zur Hochstrecke bringen. Am Ende bedeute dies für ihn 417,44 Relativpunkte.

Für Toralf Haaser war es der erste Wettkampf in dieser Saison und er überzeugte einmal mehr mit seiner Routine. In den Wettkampf startete Haaser mit 280 kg im Kniebeugen. Das Gewicht konnte er im zweiten Versuch auf gültige 295 kg steigern und beendete damit vorzeitig das Kniebeugen. Im Bankdrücken blieb er noch etwas unter seinen Möglichkeiten. Dennoch lieferte Haaser auch hier solide Versuche ab und brachte 167,5 kg aus dem zweiten Versuch in die Wertung.

Auch im Kreuzheben zeigte der Bautzener, dass er eine starke Grundkraft besitzt, die er jederzeit für die Mannschaft abrufen kann. Hier brachte er 285 kg im zweiten Versuch gültig zur Hochstrecke. Seine Leistungen brachten der Mannschaft 470,33 Relativpunkte. Marcus Böttger ging als letzter Heber der Spreestädter an die Hantel. Er eröffnete das Kniebeugen mit 290 kg und steigerte im zweiten Versuch auf 302,5 kg. Auch diese Last brachte er gültig nach oben und Versuchte sich im dritten Anlauf an 310 kg. Die waren leider noch zu schwer.

Im Bankdrücken lief es bei Böttger nicht optimal. Nach einem ungültigen ersten Versuch mit 190 kg wiederholte er. Den zweiten Versuch mit 190 kg bekam er von den Kampfrichtern zwar gültig gesprochen, war aber sichtlich an seiner Leistungsgrenze. Im Kreuzheben lief es mit drei gültigen Versuchen und eine Maximallast von 277,5 kg besser. Böttger steuerte gute 475,86 Punkte zum Rekord bei. (nr)

zur Startseite