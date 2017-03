Bundeskanzlerin kommt nach Bad Muskau Im April treffen sich die Ost-Regierungschefs im Neuen Schloss. Weitere hochkarätige Veranstaltungen sollen folgen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel. © Michael Kappeler/dpa

Der Freistaat Sachsen ist am 6. April der Gastgeber der 44. Ost-Ministerpräsidentenkonferenz und hat sich dafür das Neue Schloss in Bad Muskau als Veranstaltungsort herausgesucht. Dort werden neben den Regierungschefs von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Iris Gleicke, erwartet.

„Die Konferenz wird sich speziell mit Themen und Interessen der ostdeutschen Länder befassen, beispielsweise mit der zukünftigen Förderung strukturschwacher Regionen, mit der Gewährleistung einer modernen Infrastruktur einschließlich einer guten Breitbandanbindung und mit der Frage, wie es gelingen kann, die Kosten der Energiewende deutschlandweit fair zu verteilen“, teilt Regierungssprecher Christian Hoose mit.

Es ist dieses Jahr nicht die einzige hochkarätige Veranstaltung in Bad Muskau. Im Mai trifft sich der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“, ein Beirat des Bundesfinanzministeriums, ebenfalls in der Pücklerstadt. Dieser ermittelt die Steuereinnahmen, die auf den Bund, die Länder, die Gemeinden und die EU entfallen. Auch die Vorstände der sächsischen Finanzämter tagen dieses Jahr noch, so wie die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlösserverwaltungen. Daneben zieht im April das Muskauer Schlossgespräch Politprominenz an. Dann kommt Gregor Gysi nach Bad Muskau. (szo/tc)

