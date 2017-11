Sportaerobic Bundeskadertest bestanden Alle sieben Teilnehmerinnen vom Landesstützpunkt Sportaerobic des ESV Lokomotive Riesa haben den Bundeskadertest in Halle bestanden.

Alle sieben Teilnehmerinnen vom Landesstützpunkt Sportaerobic des ESV Lokomotive Riesa haben den Bundeskadertest in Halle bestanden. © R. Fleck

Alle sieben Teilnehmerinnen vom Landesstützpunkt Sportaerobic des ESV Lokomotive Riesa haben den Bundeskadertest in Halle bestanden. Leider mussten zwei weitere Athletinnen verletzungsbedingt kurzfristig absagen. Abgenommen wurde der Test von international erfahrenen Kampfrichtern, darunter auch der Riesaer Sebastian Fleck. Die Vorgaben der neuen internationalen Wertungsvorschriften fanden bei der Präsentation einer Einzelchoreographie ein besonderes Augenmerk. Eine große Herausforderung war der Athletikteil. Hier wurde nicht nur die Dehnfähigkeit, sondern auch das Kraftpotenzial überprüft. „Selbst die noch sehr jungen Sportlerinnen legten über 50 Liegestütze und auch 10 Beugestütze am Doppelbarren vor“, so Abteilungsleiter Rainer Fleck sichtlich erstaunt. Aber auch das Seilspringen, die kombinierten Kipphänge an der Sprossenwand und der sogenannte 8er Lauf verlangten die letzten Kraftreserven aller Teilnehmer ab. Nach über acht Stunden konnten dann die Riesaer Trainer ihren Schützlingen das Bestehen des Bundeskadertest verkünden. Jetzt wird intensiv an den Wettkampf-Choreographien gearbeitet.

zur Startseite