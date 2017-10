Bundeskader winkt

Lena Sissi Willner, Celine Neumann, Tessa Neumann, Leona Göhler, Antonia Huß, Josephine Heimann, Leonie Ulrich, Luisa Riedel und Evelyn Toth - Pinter werden am Samstag die Riesaer Farben in Halle vertreten. © R. Fleck

Nach dem sächsischen Landeskadertest am vergangenen Wochenende in Riesa fahren nun neun Riesaer Mädchen nach Halle. Über 70 Aktive aus 15 deutschen Vereinen werden dort den Test für die Aufnahme in den Bundeskader Aerobic absolvieren. Der Kaderstatus berechtigt zur Teilnahme an Wettkämpfen im Ausland bzw. zur Aufnahme in die Nationalmannschaft.

Neun Mädchen (Lena Sissi Willner, Celine Neumann, Tessa Neumann, Leona Göhler, Antonia Huß, Josephine Heimann, Leonie Ulrich, Luisa Riedel und Evelyn Toth - Pinter) werden am Samstag die Riesaer Farben in Halle vertreten. „Wir hoffen jetzt, das alle Mädchen gesund bleiben und sich das harte Training der letzten Wochen und Monate auszahlt“, so Abteilungsleiter Rainer Fleck. (SZ)

