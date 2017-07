Bundesinnenminister kommt nach Kamenz Thomas de Maizière ist am 9. August Gastredner eines Forums zum Ehrenamt im Sport.

Innenminister Thomas de Maizière wird zu einem Forum in Kamenz erwartet. © dpa

Der Kreissportbund Bautzen lädt in Fortführung seines diesjährigen zentralen Themas „Ehrenamt im organisierten Sport“ am Mittwoch, dem 9. August, ab 18 Uhr, zu einem Forum mit Podiumsdiskussion in die Sportanlage des Thonberger SC 1931 in Kamenz ein. Ein Redner wird Bundesinnenminister Thomas de Maizière sein. Das Forum ist öffentlich.

Kreissportbundpräsident Torsten Pfuhl: „Das ehrenamtliche Engagement im Sportverein wird mehr denn je zu einem zentralen Thema in der zukünftigen Entwicklung des organisierten Sports.“ Die Förderung dieses Ehrenamtes sei deshalb im laufenden Jahr ein zentrales Thema der Arbeit des Kreissportbundes Bautzen, so der Kamenzer. Die besondere Bedeutung des Ehrenamtes im organisierten Sport habe auch der Kreissporttag am 18. Mai dieses Jahres in aller Deutlichkeit hervorgehoben. Der Kreissporttag hat unter anderem erstmals eine Ehrenordnung im Kreissportbund beschlossen. Der Kreissportbund Bautzen freue sich nun auf Impulsvorträge des Präsidenten des Landessportbundes Sachsen, Ulrich Franzen, sowie Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Bekanntlich ist der Leistungssport, insbesondere auch die Olympiaförderung in Deutschland dem Innenressort zugeordnet.

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion, an der auch der 1. Beigeordnete des Landkreises Bautzen, Udo Witschas und der Vizepräsident des Schützenbundes Sachsen, Roland Ermer teilnehmen und zu der die Landtags- und Kreistagsabgeordneten und Bürgermeister der Region eingeladen sind, werden die Teilnehmer neue Möglichkeiten der Förderung des Ehrenamtes diskutieren.

Eingeladen zu diesem öffentlichen Forum sind neben allen Sportvereinen im Landkreis Bautzen natürlich auch alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, insbesondere alle ehrenamtlich Tätigen. Torsten Pfuhl: „Das Forum wird umrahmt von attraktiven Auftritten erfolgreicher Vereine aus unserem Landkreis und ausgewählten Ehrungen.“ Der Kreissportbund Bautzen freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme, heißt es ausdrücklich. (SZ)

