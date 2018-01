Bundesbürger wollen lieber Neuwahl

Jede Option ohne Merkel ist eine bessere Option. Und bitte endlich mal über eine Begrenzung der Amtszeit eines Bundeskanzlers nachdenken, damit solche Situationen wie mit Kohl und Merkel (aussitzen) gar nicht erst entstehen können. Über Breshnew und Putin aufregen, aber selber genau so am Sessel kleben, das mögen wir doch so.