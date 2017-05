Bundesbahn tauscht Strommasten aus

Zwischen Wilsdruff und Kesselsdorf finden derzeit Bauarbeiten an Strommasten statt. Hier lässt die Deutsche Bahn eine wichtige Transportleitung erneuern. Die 110 Kilovolt-Leitung führt vom Umformerwerk Dresden-Niedersedlitz, wo der Strom vom Energieversorger ins Bahnnetz gespeist wird, nach Chemnitz. In Chemnitz steht ein sogenanntes Unterwerk. Hier fließt der ankommende Strom ins Oberleitungsnetz.

„Die gesamte Anlage hat eine wichtige Funktion für die Versorgung unseres Netzes im Großraum Dresden“, erklärt Gelfo Kröger, Sprecher von DB Energie. Die Niedersedlitz-Chemnitzer Leitung stammt aber von 1965 und muss jetzt erneuert werden. Dabei werden zwischen Dresden und Siebenlehn auch sämtliche Stahlgittermasten getauscht. An gleicher Stelle werden neue Fundamente gegossen und anschließend neue Masten installiert. Die Leitung wird während der Bauarbeiten, die sich bis November hinziehen sollen, provisorisch umverlegt. Die Bahn unterhält in Deutschland insgesamt ein rund 7 900 Kilometer großes Zubringernetz zu den Punkten, wo der Strom in die Oberleitungen eingespeist wird. (hey)

zur Startseite