Bundes-Hasen aus Liegau Die Kaninchenzüchter aus Liegau sind in Deutschland durchaus das, was man das Maß der Dinge nennen kann!

Liegaus Vereinschef Wieland von der Ahe bei der jüngsten Ausstellung in Radeberg. © Bernd Goldammer

Liegau. Man kann es augenzwinkernd durchaus so sagen: Kaninchen aus Liegau-Augustusbad sind in Deutschland quasi immer eine Stummelschwanz-Länge voraus!

Denn als jüngst auf dem Messegelände in Leipzig die Bundes-Kaninchenschau lief und sich dort Züchter aus ganz Deutschland trafen und insgesamt 26 000 Tiere zu sehen waren, konnten die Aktiven aus dem Liegauer Kaninchen-Züchterverein so richtig abräumen. Gleich drei Deutsche Meister, zwei Vizemeister, einen Bundessieger und zwei Ehrenpreise des deutschen Dachverbands der Kaninchenzüchter konnten die Liegauer mit nach Hause bringen. „Damit sind wir der erfolgreichste sächsische Verein“, freut sich Ralf Weinert vom Vereinsvorstand der Liegauer Züchter. „Und das ja sozusagen auch noch als krönender Abschluss unseres Jubiläums-Jahres“, macht er deutlich. Denn 2017 konnten die Liegauer ja bekanntlich ihr 70. Vereins-Jubiläum feiern.

Sieben Züchter mit insgesamt 44 Tieren waren bei der Bundes-Kaninchenschau in Leipzig dabei; der erfolgreichste Züchter war Enrico Hähne, der gleich zwei Meistertitel und eine Vizemeister-Urkunde erringen konnte. Auch die Bilanz von Jörg Bürger liest sich beeindruckend: ein Deutscher Meister, ein Bundessieger und ein Ehrenpreis. Zu den Preisträgern gehört auch Vereinschef Wieland von der Ahe, den das Abschneiden seiner Liegauer natürlich durchaus stolz macht. Auch, weil sein Verein schon jetzt auch für den Züchter-Nachwuchs interessant ist; und sich nun vielleicht auch weitere Jugendliche für dieses Hobby entscheiden könnten.

Und dass auch das jetzt begonnene Jahr ein erfolgreiches werden könnte, zeigte sich vor wenigen Tagen bei der traditionellen Keulenberg-Schau im nahen Oberlichtenau. Auch dort waren die Liegauer mit sechs Züchtern und 25 Tieren vertreten – und auch hier gab’s wieder jede Menge Preise für die Liegauer Kaninchen. So ging zum Beispiel der Keulenberg-Pokal an Jörg Bürger und Frank Bürger bekam den Pokal des Landrats. „Das war gleich wieder ein super Start ins neue Jahr“, klingt Ralf Weinert zufrieden, der in Oberlichtenau ebenfalls einen Preis bekommen hatte.

zur Startseite