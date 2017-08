Bund schreibt unendliche Verkehrsgeschichten Die Fertigstellung der B 178 wird immer versprochen, doch es tut sich wenig. Bei der Bahn geht es auch nicht so recht vorwärts.

Kommunalpolitiker, Unternehmer und auch immer mehr Otto Normalverbraucher in der südlichen Oberlausitz verdrehen die Augen, sobald die Rede auf die Bundesstraße 178 kommt. Dann dauert es meist nicht lange, bis der Titel eines Kinderbuches zitiert wird: Die unendliche Geschichte. Müsste die Geschichte der B 178 in ein Buch gefasst werden, wäre das geeignete Genre dafür wohl das Trauerspiel.

Seit 1991 gab es immer mal wieder erste Spatenstiche, Einweihungsfeiern für die nächsten fertigen Kilometer, Planungsrunden, Umplanungen, und, und, und. 26 Jahre nach den ersten Gesprächen dazu harrt die neue Trasse zwischen Zittau und der Autobahn bei Weißenberg immer noch ihrer Fertigstellung. Zwei Lücken klaffen – südlich von Weißenberg und westlich von Zittau. Freie Fahrt herrscht hingegen über die Grenze bis in die nordböhmische Metropole Liberec. Vorkämpfer der neuen Schnellstraße wie der Zittauer Ex-Bürgermeister Michael Hiltscher (CDU) zweifeln mittlerweile daran, dass es die zuständigen Ministerien in Dresden und Berlin überhaupt noch ernst meinen mit der Fertigstellung der Strecke. Die im Norden bei Weißenberg enden soll, was den Verfechtern aber im wahrsten Sinne des Wortes nicht weit genug geht.

Schon 1991 sagte der Leiter des damaligen Straßenbauamtes Bautzen in einem Gespräch mit der SZ, er könne sich neben dem geplanten Neubau der Bundesstraße 178 durch die südliche Oberlausitz auch die Verlängerung der Trasse Richtung Norden vorstellen. Für die Interessengruppe B 178, der vor allem Unternehmer aus der südlichen Oberlausitz angehören, ist der Weiterbau in Richtung Norden längst nicht ad acta gelegt. Rückenwind bekommt die Interessengruppe dabei von den Diskussionen um den Strukturwandel in der Lausitz. Damit ist vor allem gemeint, dass Förderung und Verstromung von Braunkohle an Bedeutung verlieren und im Laufe der nächsten Jahrzehnte ganz enden.

Die Verlängerung der B 178 wäre im Sinne dieses Strukturwandels, argumentieren die Unternehmer aus der südlichen Oberlausitz. Die Vorteile einer solchen Schnellstraße liegen auf der Hand: Einheimische und Touristen kämen zügiger voran, Unternehmen würden ebenso zusammenrücken wie die Hochschulen in Cottbus, Zittau und Liberec. Das könnte die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen beschleunigen – und solche Novitäten braucht die Lausitz, um Schritt für Schritt die Arbeitsplätze in der Kohle zu ersetzen.

Das zuständige Wirtschaftsministerium in Dresden verweist allerdings darauf, dass der Ausbau der B 178 derzeit nicht im Bundesverkehrswegeplan steht. Für die Verbindung zwischen Ober- und Niederlausitz stünden schon die Bundesstraßen 115 und 156 zur Verfügung. Die B 156 führt von Bautzen aus in Richtung Norden, die B 115 von Görlitz über Niesky und Weißwasser nach Cottbus.

Neben dem Ausbau der Bundesstraße 178 gibt es in der Oberlausitz eine zweite unendliche Verkehrs-Geschichte: die Elektrifizierung der Bahnstrecke Dresden–Görlitz. Sie hat es bis jetzt in den potenziellen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans geschafft, im Klartext: irgendwann einmal. Dabei wäre die Elektrifizierung eine logische Schlussfolgerung. Polen setzt gerade den Abschnitt zwischen Wegliniec (Kohlfurt) und der Neißebrücke zwischen Zgorzelec und Görlitz unter Strom. In den nächsten ein, zwei Jahren werden die Nachbarn damit fertig sein. Es wäre aus polnischer Sicht nur logisch, wenn der grenzüberschreitende Dresden-Breslau-Express dann kein durchgehender Zug mehr wäre, sondern zwischen Dresden und Görlitz (oder Zgorzelec) mit Dieseltriebwagen fahren würde, zwischen der Neißegrenze und Breslau aber elektrisch. Der Lückenschluss in der Oberleitung zwischen Dresden und der Landesgrenze würde durchgehenden Schnellzügen den Weg ebnen. Der Freistaat Sachsen hat deshalb ins Landessäckel gegriffen und vier Millionen Euro in die Vorplanung für die Elektrifizierung dieser Bahnstrecke investiert.

Das würde Sachsen zusammen mit Brandenburg auch für die Strecke Cottbus–Görlitz tun. Lange hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) dieses Ansinnen blockiert, jetzt scheint – auch auf Druck aus der Region – Bewegung in die Sache zu kommen. Einer Studie der Industrie- und Handelskammer (IHK) Cottbus zufolge könnte sich der Güterverkehr vervierfachen, wenn zwischen Cottbus und Görlitz elektrische Züge fahren.

