BUND kritisiert den Skiweltcup

Hm, ich würde mal sagen, dass so ein Ereignis nirgends wirklich umweltfreundlich stattfinden kann. 100%ige Schneesicherheit kann niemand garantieren. Und auch dort, wo es relativ schneesicher ist, würde es die Umgebung, die Natur, die Luft, ... die Umwelt belasten. Das liegt einfach an der Größe des Ereignisses. Und was wäre gewesen, wenn das Wetter mitgespielt hätte und in Dresden tiefster Winter wäre - auch das hat es schon gegeben. Hätten dann auch alle gemeckert? Dresden hat den Vorteil, dass es Infrastruktur hat, die in manch schneesicherer Region fehlt. Natürlich wäre es sinnvoll, so ein Ereignis in Abhängigkeit vom Wetter auszutragen. Nur wie soll das gehen? Bei so einem Großereignis muss man lange vorher planen - das geht nicht von Heute auf Morgen. Und die Wettervorhersage reicht ja manchmal nicht mal verlässlich bis zum nächsten Tag. Die einzige Möglichkeit wäre wohl, generell auf solche Großereignisse zu verzichten. Die Frage ist: Will man das?