Bund gibt, Kreis nimmt Kommunen müssen ab diesem Jahr schon wieder mehr Umlage an den Landkreis Görlitz zahlen – theoretisch. Denn sie werden auch entlastet.

Gerade eben hat der Freistaat Sachsen den Nachtragshaushalt des Landkreises Görlitz genehmigt. Oder wie es bei den Behörden heißt: „zum Vollzug freigegeben“. Während der letzten Sitzung des Kreistages im Dezember 2017 war der Nachtragshaushalt von den Kreisräten beschlossen worden. Er hat ein Volumen von rund 505 Millionen Euro. Dass es überhaupt zu einem Nachtragshaushalt kommen musste, hat unterschiedliche Gründe. Zum Beispiel: Für die Unterbringung von Geflüchteten wird mehr Geld benötigt, es gibt höhere Aufwendungen für die Bekämpfung von Tierseuchen. Dagegen stehen geringere Erträge bei der Schülerbeförderung.

Rund 60 Prozent des Kreishaushaltes, so schätzt es Landratsbeigeordneter Thomas Gampe ein, sind mittlerweile Zuschüsse im sozialen Bereich. Er sieht auch die immer noch hohe Arbeitslosigkeit im sächsischen Vergleich, die niedrigste Kaufkraft im Freistaat, den Anteil vieler älterer Menschen und besondere soziale Problemlagen als Gründe. „Wir sind hier in der Region eben in einer besonderen Situation“, sagte er während der jüngsten Kreistagssitzung. Zudem wurde mit der Nachtragshaushaltssatzung der Umlagesatz für die Kreisumlage auf 35,888 Prozent festgesetzt. Die Erhöhung um 1,04 Prozentpunkte gegenüber dem vergangenen Jahr berücksichtigt gestiegene Erträge der Gemeinden aus der Umsatzsteuer. Das bedeutet: Der Bund entlastet deutschlandweit die Kommunen ab dem Jahr 2018 um insgesamt fünf Milliarden Euro, unter anderem auch über die Unterkunftskosten für anerkannte Flüchtlinge im Hartz-IV-System.

In Sachsen haben sich der Sächsische Städte- und Gemeindetag und der Sächsische Landkreistag darauf verständigt, dass die höhere Entlastung den Landkreisen zugutekommen soll. Diese Entlastung fließt zunächst nur den Gemeinden zu. Um den Landkreis zu entlasten, hat sich das Landratsamt Görlitz entschieden, die „Sonderkreisumlage“ zu erheben. „Das Geld wird einfach von den Kommunen an den Landkreis durchgereicht“, beschreibt es Beigeordneter Thomas Gampe. Andere Landkreise in Sachsen haben davon jedoch keinen Gebrauch gemacht, heißt es aus dem Görlitzer Rathaus.

Die Erhöhung der Kreisumlage ist für viele Gemeinden eine zusätzliche Belastung. Schon in den vergangenen Jahren beklagten die Kommunen immer wieder die gestiegene Abgabe. Einige äußerten sogar die Befürchtung, dass sie bald andere Leistungen im Ort streichen müssten, um die Abgabe bestreiten zu können. Bei Betrachtung der Gesamtauswirkungen für die Stadt komme es aber zu keiner wesentlichen Mehrbelastung für den Haushalt, bestätigt zum Beispiel die Stadt Görlitz. Im vergangenen Jahr zahlte die Stadt eine Kreisumlage in Höhe 21,2 Millionen Euro.

