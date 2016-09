Bund gibt Geld für Integration Bundesweit werden 14 Projekte unterstützt, darunter auch ein Bautzener Verein. Davon sollen auch andere Initiativen im Landkreis profitieren.

© Uwe Soeder

Wie können Flüchtlinge besser in die hiesige Gesellschaft integriert werden? Damit wird sich der Verein „Willkommen in Bautzen“ in Zukunft noch intensiver befassen. Wie der Verein mitteilt, hat er jetzt vom Bundesamt für Integration den Zuschlag für ein mindestens dreijähriges Förderprojekt erhalten – als einer von bundesweit 14 Antragstellern.

Der Verein will nicht nur selbst aktiv werden, sondern auch andere Initiativen unterstützen, die sich um eine bessere Integration von Zugewanderten bemühen. Dazu werde man mit anderen Vereinen, Behörden, ehrenamtlichen Netzwerken und den Migranten im Landkreis Bautzen zusammenarbeiten. „Wir werden bürgerschaftliches Engagement und integrativ wirkende Kulturprojekte genauso unterstützen wie den interkulturellen Diskurs in der gesamten Gesellschaft“, kündigt der Verein an. Dazu zählen unter anderem Kommunikations- und Moderationsschulungen, Antirassismus-Veranstaltungen und Deutsch-Sprachkurse. Es gehe aber auch um fachliche Beratung, zum Beispiel zum Vereins-, Medien- oder Haftungsrecht, und Fortbildungen sowie die nötige Ausstattung wie etwa Beamer oder Akustikanlagen. Dies seien nur erste Schwerpunkte, sie sollen nun mit allen Beteiligten weiterentwickelt werden. (SZ)

zur Startseite