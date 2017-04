Bund ganz für Elbe zuständig? Bauen am Fluss, Flutschutz und Schadensregulierung könnten von den Ländern an Berlin abgegeben werden.

Der Bund soll ganz für die Elbe zuständig werden, schlägt Bundesinnenminister Thomas de Maizière vor. © dpa

Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist seiner Zeit voraus. Gedanklich bereitet sich der Christdemokrat bereits auf mögliche Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl am 24. September vor. Ein Thema, welches er dabei aus dem sächsischen Elbland mit nach Berlin nehmen möchte, ist die Frage der Zuständigkeit für die Elbe und die großen Ströme in Deutschland insgesamt. Das war jetzt auf einem Treffen von Bundestagsabgeordneten der Arbeitsgemeinschaft Elbe in Diesbar-Seußlitz zu erfahren.

Bislang teilen sich Länder und Bund in die Verantwortung für die überregional bedeutsamen Flüsse. Um die Binnenschifffahrt kümmert sich Berlin. Hochwasserschutz, Baurecht und Schadensausgleich nach Flutereignissen sind dagegen föderale Aufgaben. „Das macht keinen Sinn“, so de Maizière, der im Land- und Wahlkreis Meißen erneut für den Bundestag antritt. Es bestehe die Gefahr, dass auf diese Weise ein Flickenteppich entlang des Flusses entsteht. Grüne-Landesregierungen hätten ganz andere Vorstellung davon, wie die Elbe reguliert werden sollte, als von der CDU geführte Regierungen. Ein Hochwasser nimmt auf ein Parteibuch keine Rücksicht.

Unterstützt wird der Standpunkt de Maizières von dem sächsischen Bundestagsabgeordneten und früheren Sächsischen Umweltminister Arnold Vaatz (CDU). Seiner Ansicht nach sollte die Zuständigkeit für sämtliche Belange entlang der großen deutschen Ströme in einer Bundeswasserstraßengesellschaft gebündelt werden, analog zur geplanten Bundesfernstraßengesellschaft. Diese sollte verantwortlich sein für Verkehr, Baurecht im Elbland, Hochwasserschutz und nicht zuletzt die Schadensregulierung nach Überschwemmungen. Dann wäre es Vaatz zufolge auch einfacher, eine Pflichtversicherung in den Risikogebieten durchzusetzen und den Schadensausgleich bundesweit zu vereinheitlichen. Allerdings brauche es für diesen Kompetenzwechsel eine Verfassungsänderung. Für den Freistaat begrüßte Abteilungsleiter Ulrich Kraus vom Umweltministerium diesen Plan. Allerdings verwies er auf massive Widerstände durch andere Bundesländern, insbesondere durch Nordrhein-Westfalen, welches weiter für den Rhein zuständig bleiben wolle.

zur Startseite