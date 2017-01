Bund fördert Reformations-Projekte Der Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien erhält 89000 Euro. Das Geld fließt nach Zittau, Görlitz und Bautzen.

Ausschnitt des Titelbildes der Broschüre „Orte der Reformation“.

Das Verbundprojekt „Gesichter der Reformation in der Oberlausitz, Böhmen und Schlesien“ des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien wird mit rund 89000 Euro durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, gefördert. Darunter fallen die Sonderschau „Fünf Jahrhunderte. Die Sorben und die Reformation“ im Sorbischen Museum Bautzen vom 26. März bis 27. August, die Ausstellungen „Ganz anders. Die Reformation in der Oberlausitz“ vom 30. Juli bis 7. Januar kommenden Jahres in den Städtischen Museen Zittau und das Theaterprojekt „Luther war nie in Schlesien“ in Görlitz. Darüber informiert der Bundestagsabgeordnete Michael Kretschmer (CDU).

„Die Oberlausitz sticht mit einer großen Zahl interessanter Projekte zur Reformation hervor“, sagt er. Das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen werde hier gelebt.“ Das Reformationsjubiläum bietet uns die Möglichkeit, unsere geschichtlichen und kulturellen Wurzeln mit neuem Leben zu versorgen“, so Kretschmer, der sich besonders auf die Ausstellung zur Oberlausitzer Reformationsgeschichte in der Zittauer Klosterkirche freut.

Auch Kultursekretär Joachim Mühle spricht bei der Förderung von einer frohen Botschaft zum neuen Jahr für den Kulturraum. „Für uns ist die Lutherdekade bereits jetzt ein großer Erfolg“, sagt er. Die mit Mitteln des Bundes seit dem Jahr 2012 geförderten 17 Einzelprojekte zeigen nach seiner Aussage mit viel Engagement und Kreativität, welche Impulse der Reformation heute noch lebendig sind. „“Die verschiedenen Vorhaben machen die kulturelle und konfessionelle Vielfalt der Region in zahlreichen Ausstellungen und Interaktionen über die Ländergrenzen hinweg sichtbar.“

Durch das Förderprogramm „Reformationsjubiläum 2017“ konnten bereits 15 Vorhaben mit Bundesmitteln von 257000 Euro bis 2016 realisiert werden. (szo/tc)

