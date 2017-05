Bund fördert Internetausbau weiter Sachsen hat von Bundesmitteln für schnelles Internet sehr profitiert. Jetzt können sich Kommunen wieder bewerben.

Jetzt steht die Fördertür des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur wieder weit offen: Bis Ende August können Städte und Gemeinden Förderanträge für den Internetausbau einreichen. Durch das Bundesprogramm werden Projekte mit 50 bis 70 Prozent bezuschusst. Ergänzend hierzu kann das Förderprogramm der Digitalen Offensive Sachsen (DiOS) zur Kofinanzierung genutzt werden. Gemeinsam mit dem Bund bietet Sachsen den Kommunen eine Förderquote von bis zu 90 Prozent an.

Besonders aussichtsreich sind Ausbauvorhaben mit einer hohen Qualität, also einer Versorgung von Haushalten, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen mit mindestens 100 Megabit in der Sekunde. Für Gemeinden, die derzeit verpflichtet sind, die Sicherung ihrer Finanzen in einem Haushaltsstrukturkonzept nachzuweisen, kann der Freistaat auch die offenen zehn Prozent der Kosten übernehmen.

Bisher waren beim Bund alle sächsischen Anträge erfolgreich. Sachsen hat dabei mit rund 263 Millionen Euro fast zwölf Prozent der zur Verfügung gestellten Bundesmittel erhalten. Der Freistaat will mit seiner Digitalisierungsstrategie „Sachsen Digital“ erreichen, bis zum Jahr 2018 eine flächendeckende Versorgung mit 50 Megabit pro Sekunde und bis zum Jahr 2025 mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde sicherzustellen. Hierfür stellt er bis zu 300 Millionen Euro bereit.

