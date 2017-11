Bummelsamstag mit Gewinnchance Täglich verlost der Verein „Zittau lebendige Stadt“ Preise. Am kommenden Sonnabend sind die Hauptpreise dran.

Flyer des Vereins. © privat

Zittau. Bei der Vorbereitung des diesjährigen Bummelsamstages sind die Organisatoren auf die Idee gekommen, alle Flyer mit einer laufenden Nummer zu versehen. So schlagen sie zwei Fliegen mit einer Klappe, denn das Papier informiert über die Öffnungszeiten am kommenden Sonnabend und ist gleichzeitig ein Los. Genau 1 000 Flyer liegen in den Geschäften der Innenstadt aus. Die Gewinnchance hat sich herumgesprochen, denn bereits seit Sonnabend verlost der Verein täglich einen Preis. Die Losnummer, von Glücksfee Lieselotte gezogen, wird täglich auf dem Facebook-Profil des Vereins veröffentlicht. Am Bummelsamstag wird um 15 Uhr auf dem Markt Musikmobil der Kreismusikschule dann die große Verlosung stattfinden. Über 30 Preise, vom Präsentkorb mit Leckereien oder Kosmetik bis zum Kino-Gutschein, werden den Besitzer wechseln. Alle gezogenen Losnummern werden sowohl bei Facebook, als auch auf der Homepage des Vereins veröffentlicht. Gewinner, die am Sonnabendnachmittag verhindert sind, können ihre Gewinne noch bis zum 11. November bei der „Elfe“ auf dem Markt abholen, erklärt Carola Zimmer von der Arbeitsgruppe, die den Tag vorbereitet. „Der Bummelsamstag ist kein Volksfest, sondern die Gelegenheit, entspannt einzukaufen und sich über die Angebote im Stadtzentrum zu informieren, so Frau Zimmer. Obwohl der lange Einkaufssonnabend kein „Volksfest“ ist, müssen Besucher nicht auf Bratwurst, Fisch, Gewürze, Honig, Crêpes, Brezel, Back- und Süßwaren verzichten. Im Salzhaus können Laternen gebastelt, Kinder geschminkt und Kerzen gekauft werden. Zeitgleich stimmt das Skifest bei Intersport Kunick mit Schnee auf den Winter ein.

facebook.com/zittaulebendigestadt oder xyzittau.de

