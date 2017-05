Bummeln und feiern

Musik und mehr: Heiß her geht es an diesem Wochenende beim Bautzener Frühling. © Archivfoto: Robert Michalk

Bautzen feiert am Wochenende den Frühling. Parks und Gärten laden zum Besuch ein. Umgebindehaus-Besitzer gewähren Einblicke in ihre Gemäuer. Und es ist noch mehr los in der Region.

