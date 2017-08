Bulli-Ausflug lässt Kinderaugen strahlen Ein Leipziger Verein unterstützt Kinder, die Vater oder Mutter verloren haben. In Riesa erlebten sie jetzt eine Überraschung.

Ein echter Hingucker: Mit kultigen VW-Transportern fuhr der Chauffeurservice Bulli-Taxi Kinder, die einen Schicksalsschlag hinter sich haben, ins Kinderland Riesa. © privat

Die Kurven, der Lack, das unverwechselbare Motorengebrumm: Eigentlich kutschiert das Torgauer Unternehmen Bulli-Taxi Woche für Woche Brautpaare umher. Jetzt waren sie allerdings mit zwei Busladungen Kinder und einigen erwachsenen Begleitpersonen nach Riesa unterwegs: Denn der Leipziger Verein „Wolfsträne“ hat einen Ausflug bei den Torgauern gewonnen. Der Verein betreut Kinder und Jugendliche, die Vater, Mutter oder beide Eltern verloren haben. Für sie kam die Facebook-Aktion „Bulli-Taxi fährt für (d)ein Lächeln“ gerade recht.

Von Leipzig nach Torgau reisten die Teilnehmer per Bahn an. In Torgau warteten schon die beiden aufwendig restaurierten VW-Busse, die dem Chauffeur-Service den Namen geben. Von Torgau aus rollten die Bullis nach Riesa ins Kinderland. „Herr Czudaj vom Kinderland Riesa war so nett und hat den Eintritt spendiert und der MDV die Zugfahrten Leipzig-Torgau-Leipzig. Einfach klasse!“, sagt Manja Richter von Bulli-Taxi.

Drei Stunden lang ging es in Riesa rund – dann stand die Rückreise über Torgau nach Leipzig an. Der Verein Wolfsträne betreut allerdings noch mehr Kinder, als in Riesa dabei waren. Damit auch die etwas vom Gewinn haben, ist schon jetzt eine zusätzliche Aktion in den Oktoberferien geplant: Dann sollen die Teenager des Vereins mit einer Reise in eine andere sächsische Stadt überrascht werden. Die ersten Vorbereitungen dafür laufen. (SZ)

