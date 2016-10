Bullenkopf bei Dynamo-Spiel: Mündliche Verhandlung am 7. November

Der Wurf eines Bullenkopfes beim DFB-Pokalspiel zwischen Dynamo Dresden und RB Leipzig wird am 7. November vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt/Main mündlich verhandelt. Das gab der DFB am Donnerstag bekannt. Zweitligist Dresden hatte die Forderung des DFB-Kontrollausschusses abgelehnt. Dieser hatte eine Geldstrafe von 55 000 Euro und einen Zuschauer-Teilausschluss für ein Heimspiel beantragt.

Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer, Michael Born, hatte die Ablehnung mit einem Verlust in sechsstelliger Höhe für den Verein begründet und die Forderung als „absolut nicht verhältnismäßig“ bezeichnet.

Zu dem Vorfall war es in der Partie am 20. August gekommen. Die Leipziger, die vom österreichischen Getränkekonzern Red Bull gesponsert werden, waren im Elfmeterschießen ausgeschieden. Der Bullenkopf war aus dem Dresdner Zuschauerbereich in den Innenraum geworfen worden. (dpa)

