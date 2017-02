„Bullenhass“ geschmiert und gleich erwischt

Ein 27-jähriger Mann aus Berlin wurde dabei erwischt, wie er am Haltepunkt „Bischofsplatz“ eine Wand verunzierte. Am Sonnabend gegen 3.20 Uhr sprühte er „Bullenhass“ an die Fassade – in leuchtend gelben Lettern. Sein Pech: Er schrieb unmittelbar vor den Augen von Sicherheitskräften der Bahn. Die hielten den in Dresden geborenen Mann fest, bis die Bundespolizei eintraf. Bei der Durchsuchung des Schmierfinks förderten die Beamten noch eine Überraschung zutage. Der 27-Jährige war mit einem Teleskopschlagstock bewaffnet und hatte eine Sturmhaube im Gepäck. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn wegen Sachbeschädigung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Darüber hinaus hat die Bundespolizei am Wochenende elf im In- und Ausland gesuchte Personen festgestellt, vier von ihnen, allesamt verurteilte Diebe, mussten ins Gefängnis. Ein Döbelner (32) stellte sich selbst, ein Deutscher (64), ein Rumäne (27) und ein Lette (46) wurden bei Kontrollen erwischt. (SZ/lex)

