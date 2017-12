Bulgarisches im Kornmarkt-Center Wo früher das Immergrün zu finden war, startet jetzt ein neuer Imbiss.

Zu den vier Mitarbeitern in der neu eröffneten Oliveria im Kornmarkt-Center gehört auch Andrean Menov, der hier ein Glas Instant-Tee in der Hand hält. © Carmen Schumann

Bautzen. Wissen Sie, was Kumpir ist? Im Kornmarkt-Center kann man dieses Gericht jetzt kosten. Es steht auf dem Speiseplan der neu eröffneten Oliveria. Kumpir ist eine Mahlzeit, die aus großen, mehligkochenden Kartoffeln zubereitet wird. Diese werden in speziellen, dreistöckigen Öfen gebacken, wobei die beiden unteren Etagen zum Garen und die obere zum Warmhalten verwendet werden. Sind die Kartoffeln gar, werden sie in der Mitte aufgeschnitten, ohne sie dabei ganz zu durchtrennen. Mit einer Gabel wird das Kartoffelinnere gelockert, mit Butter und geriebenem Käse vermengt und mit verschiedenen Zutaten belegt.

Übersetzt bedeutet Kumpir Backkartoffel. Das Gericht soll von bulgarischen Einwanderern in die Türkei gebracht worden sein. Mittlerweile ist Kumpir ein fester Bestandteil der türkischen Fast-Food-Küche. In der Türkei wird die traditionelle Ofenkartoffel neben den Grundzutaten Käse und Butter mit Salat, aber auch mit sauren Gurken, Oliven, Mais, geschnittenem Gemüse und Soßen angereichert.

Der Inhaber der neu eröffneten Oliveria im Kornmarkt-Center heißt Milen Efremov und ist Bulgare. Er hat das Kartoffelgericht also sozusagen wieder aus der Türkei reimportiert. Er sagt, die Küche in den südeuropäischen Ländern habe ohnehin viele Gemeinsamkeiten. Den Dönerspieß kenne man nicht nur in der Türkei, sondern auch in Bulgarien. In der Oliveria gibt es neben Kumpir auch Döner aus Puten- und Kalbfleisch sowie Dönerteller. Das ist das eine Standbein der Oliveria. Auf der anderen Seite gibt es – wie der Name schon andeutet – eine große Auswahl an Antipasti, also Vorspeisen. Darunter natürlich Oliven in verschiedenen Sorten und mit unterschiedlicher Füllung, aber auch verschiedene Frischkäsesorten.

Aufwendig umgebaut

Milen Efremov kam 1999 nach Deutschland, wo er zunächst in Saalfeld wohnte. 2005 zog er nach Dresden und wohnt heute in Nossen, wo er seine Spezialitäten auch herstellt. In der Dresdener Altmarkt-Galerie betreibt er eine Oliveria nach dem gleichen Konzept bereits seit einigen Jahren. Die Dresdener hätten seine Angebote sehr gut angenommen. Deshalb hofft Milen Efremov, dass das auch in Bautzen der Fall sein wird.

Der Imbiss im Erdgeschoss, der früher das Bistro Immergrün beherbergte, musste aufwendig umgebaut werden. Unter anderem wurde eine neue Belüftungsanlage eingebaut. Momentan befindet sich gegenüber von der Oliveria noch die Weihnachtshütte der Bäckerei Bresan. Nach den Feiertagen kann Milen Efremov dort seine Tische und Stühle aufstellen. 20 bis 24 Sitzplätze soll es dann dort ab Januar für seine Kunden geben.

