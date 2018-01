Bulgarien drängt in den Euro Für sechs Monate übernimmt Bulgarien den Vorsitz der 28 EU-Länder. Am Donnerstag ging es offiziell los. Die Regierung in Sofia will die Chance nutzen, das Land von der besten Seite zu präsentieren.

Bulgariens Ministerpräsident Boiko Borissow lobt den soliden Haushalt und die niedrige Arbeitslosigkeit seines Landes. © Stephanie Lecocq/EPA/dpa

Sofia/Brüssel. Bulgarien weiß um sein schlechtes Image. Ärmstes Land der Europäischen Union. Überforderte Institutionen. Stark korruptionsgeplagt und deshalb unter besonderer Aufsicht der EU. Aber sich selbst sieht das noch relativ junge Mitglied am südöstlichen Rand der Union ganz anders.

„Bulgarien ist beispielhaft“, sagt Ministerpräsident Boiko Borissow und lobt den soliden Haushalt und die niedrige Arbeitslosigkeit. Bulgarien versteht sich als Musterschüler, als Boomland, als Modell für Vielfalt und Zusammenhalt. Während der sechs Monate im Vorsitz der 28 EU-Länder will es die Regierung in Sofia allen zeigen.

Das Land mit seinen gut sieben Millionen Einwohnern will endlich als vollwertiges Mitglied ernstgenommen werden und in den engsten Kreis der Gemeinschaft vorstoßen: Schon in den ersten sechs Monaten des Jahres will Bulgarien offiziell die Aufnahme in den Euro beantragen, wie die Regierung am Donnerstag mitteilte. Und es will endlich in die grenzkontrollfreie Schengenzone. Für beides sei die Zeit reif.

„Wir haben unsere Hausaufgaben für die Eurozone gemacht“, sagte Borissow. In der Praxis verhalte man sich auch längst wie ein Schengenmitglied und sichere verlässlich die EU-Außengrenze zur Türkei. „Ich glaube, dass sowohl Rumänien als auch Bulgarien es verdienen, Mitglieder der Schengenzone zu werden.“

Die EU-Ratspräsidentschaft bietet Borissow die Bühne und das Rampenlicht, sich in der Gemeinschaft zu profilieren. Donnerstagabend erwartete er die EU-Kommission und den ständigen Ratspräsidenten Donald Tusk zum Festakt im prächtigen Nationaltheater in Sofia. Diesen Freitag tagen Regierung und Kommission gemeinsam. Damit beginnt für Bulgarien die größte politische Herausforderung seit dem EU-Beitritt vor gut zehn Jahren - und das in einer für die EU kritischen Zeit.

„Für unser Land zeichnet sich eine nicht leichte Aufgabe ab“, analysiert der Thinktank Iwan Hadschijski in Sofia. Einiges hat sich Borissows Regierung selbst vorgenommen, vor allem die Entspannung des Verhältnisses zum Nachbarland Türkei und das besondere Augenmerk auf den westlichen Balkan. Sechs Staaten machen sich dort Hoffnungen auf einen EU-Beitritt, jedoch vorerst ohne konkrete Perspektive.

Um sie bei der Stange zu halten - und nicht an den Einfluss Russlands oder Chinas zu verlieren - wirbt Sofia zunächst für Vernetzung, zum Beispiel über eine Senkung der Roaming-Gebühren wie in der EU. Für den 17. Mai lädt Borissow die EU-Staats- und Regierungschefs zum Westbalkan-Gipfel nach Sofia.

Die übrigen großen Themen der nächsten Monate sind mehr oder weniger vorgegeben: die Brexit-Verhandlungen, das komplizierte Schachern um den nächsten EU-Finanzrahmen und die Migrationspolitik. Dabei will sich Sofia unter dem Motto „Einig sind wir stark“ als Vermittler versuchen. Bis Juni soll ein Kompromiss in der Asylpolitik stehen - ein explosives Thema, an dem sich schon die drei vorherigen Präsidenten Slowakei, Malta und Estland die Zähne ausgebissen haben.

Im Gegensatz zu den Staaten der Visegrad-Gruppe - Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn - steht Bulgarien klar hinter der EU-Politik zur Umverteilung von Flüchtlingen. In Sofia hat Borissow zwar die national-populistischen Vereinigten Patrioten als Juniorpartner im Kabinett. Doch verzichten sie auf flüchtlingsfeindliche Rhetorik. „Brüssel-Bashing“ ist ebenfalls nicht zu hören.

Denn die Bulgaren sind mehrheitlich EU-freundlich gesinnt - zum 10. Jahrestag des Beitritts befürworteten vergangenes Jahr in einer Umfrage 77 Prozent die EU-Mitgliedschaft. Für die zum Ratsvorsitz herausgegebenen Gedenkmünzen standen Bürger Anfang Januar Schlange.

Viele sehen in Brüssel einen Verbündeten, der hilft, die Zustände im Land zu verbessern. Mit der EU-Ratspräsidentschaft verbinden Bürger große Hoffnungen - vielleicht nicht immer ganz realistische. „Die Gehälter sollen so hoch werden wie in den anderen EU-Staaten“, wünschte sich eine Frau im Staatsradio in Sofia.

Die sozialistische Opposition will das internationale Rampenlicht für einen Misstrauensantrag gegen die Regierung nutzen - wegen unzureichender Korruptionsbekämpfung. Denn die Korruption gilt auch in Brüsseler Augen als ein Hauptproblem des Landes. Doch Borissow gibt sich als überzeugter Mustereuropäer: „Wir sind als Regierung den europäischen Werten verpflichtet und handeln nach ihnen.“

Denn er braucht Unterstützung für seine Pläne - den Beitritt in die Schengen- und die Eurozone. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker weiß er bereits an seiner Seite. „Der normale, natürliche Platz Bulgariens ist in der Schengen-Zone“, sagte Juncker im November bei einem Auftritt mit Borissow. In Sachen Euro-Beitritt lobte Juncker die niedrige Verschuldung des wachstumsstarken EU-Landes: „Bulgarien ist bereit. Und wenn Bulgarien sich bewirbt, werde ich das mit ganzem Herzen unterstützen.“

In Deutschland sind die Bedenken jedoch groß. Der CSU-Politiker Markus Söder nannte die Idee eines Beitritts Bulgariens zur Eurozone noch im September absurd. Auch für die Bundesregierung steht das nicht auf der Tagesordnung. Aber das müsse ja nicht das letzte Wort sein, findet Bulgarien, schon gar nicht nach einer erfolgreichen EU-Ratspräsidentschaft. (dpa)

zur Startseite