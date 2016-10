Buhlt Hoeneß um Nowitzki?

Basketballspieler Dirk Nowitzki. © dpa

Uli Hoeneß würde Dirk Nowitzki bei den Basketballern des FC Bayern mit offenen Armen begrüßen. Falls er „nach seiner Karriere eine Rolle als Berater sucht, wäre Dirk bei uns herzlich willkommen“, sagte der künftige Vereinspräsident der „Bild“-Zeitung.

Dass der 38-Jährige Würzburger, der in der nordamerikanischen Profiliga NBA bei den Dallas Mavericks unter Vertrag steht, aber als aktiver Spieler zu den Bayern wechselt, sei unrealistisch. „Nicht mal mit unserem Team-Etat für die gesamte Mannschaft von weniger als 10 Millionen Euro könnten wir ihn ein Jahr bezahlen.“

Hoeneß will mit den Bayern-Basketballern die deutsche Nummer eins werden. Dafür brauche es aber mehr TV-Präsenz. „Ich sehe die Öffentlich-Rechtlichen in der Pflicht zu helfen, dass der Sport nicht total fußballdominiert ist - auch wenn das aus meinem Mund vielleicht seltsam klingt“, so der 64-jährige Hoeneß. (dpa)

