Buhlen um Bewerber Bei zwei Messen werden Arbeits- und Ausbildungsplätze vorgestellt. Firmen in der Region suchen dringend Lehrlinge.

Tim Ulke beendet bald seine Ausbildung zum Mechatroniker bei KBA. Für das Unternehmen wird es immer schwieriger, gute Azubis wie ihn zu finden. © Nina Schirmer

Wo kriegen wir noch fitte, junge Leute her? Das ist eine Frage, die Jochen Mann von der Koenig- und Bauer-Gruppe (KBA) in Radebeul sehr beschäftigt. Beim Ausbildungsleiter des Druckmaschinenherstellers landen immer weniger Bewerbungen auf dem Tisch. Gleichzeitig ist das Niveau der Bewerber gesunken. Obwohl KBA zu den großen Arbeitgebern in der Region gehört und außerdem regelmäßig von der Industrie- und Handelskammer Dresden als „vorbildlicher Ausbildungsbetrieb“ geehrt wird, ist es für das Unternehmen schwierig, geeignete Azubis zu finden.

Ein Problem, das viele Firmen haben. Seit 2014 steigen mehr Arbeitnehmer im Landkreis aus dem Erwerbsleben aus, als junge nachkommen. 1 730 Bewerber für Ausbildungsplätze im Landkreis gab es im letzten Jahr. 2005 waren es noch doppelt so viele. „Der Markt ist hart umkämpft“, sagt Jochen Mann. Deshalb sind die Jobmesse und der Berufsinformationstag, die im März in Radebeul und Coswig stattfinden, wichtige Plattformen für die Betriebe, um sich zu präsentieren.

Los geht es am 11. März mit „Radebeul jobbt“. Die Messe findet wieder im Beruflichen Schulzentrum Meißen-Radebeul in der Straße des Friedens 58 statt. Um die 70 Firmen werden sich präsentieren. Die Liste reicht von Pflegereinrichtungen über Handwerksbetriebe und Behören bis zu Hotels und Weingütern. Auch große Unternehmen, wie AOK, Deutsche Bank, dm und McDonald’s stellen sich vor.

Die Besucher können sich über Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsperspektiven in den verschiedenen Branchen informieren. Damit die Hemmschwelle möglichst gering ist, bringen die Unternehmen selbst ihre Azubis mit. Die Messe ist eine gute Gelegenheit, um sich für einen Praktikumsplatz vorzustellen – nicht selten der Einstieg in ein Unternehmen. Auch die Berufsberatung der Arbeitsagentur ist vor Ort. Außerdem können die Besucher ihre Bewerbungsmappe checken lassen. Parallel findet der Tag der offenen Tür im Beruflichen Schulungszentrum statt.

Aber nicht nur Schüler sind angesprochen. Zum zweiten Mal findet im Rahmen der Messe die Jobtour statt. Dabei werden unbesetzte Arbeitsstellen aufgezeigt. Angesprochen sind Arbeitnehmer, die sich beruflich verändern wollen, sagt Berit Kasten von der Arbeitsagentur Riesa. Zum Beispiel, weil sie derzeit noch pendeln und wieder einen Job in der Region suchen. Oder weil sie wieder ins Erwerbsleben einsteigen möchten. Die Arbeitslosigkeit im Landkreis liegt derzeit bei 7,4 Prozent.

Wenige Tage nach der Jobmesse öffnen Unternehmen aus dem Gewerbegebiet zwischen Coswig und Radebeul für Schüler ihre Türen. Zwölf Betriebe stellen beim Berufsinformationstag vor Ort ihre Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten vor. Einen Nachmittag lang können die Besucher die einzelnen Betriebe abklappern und sich über Berufsperspektiven informieren. Mit dabei sind unter anderem Thyssen Krupp, LTB Leitungsbau und die Walzengießerei Coswig. „Die Idee für den Tag ist zwischen den Firmen entstanden“, sagt Jochen Mann von KBA. Der Druckmaschinenhersteller stellt sich ebenfalls vor.

Die Messe „Radebeul jobbt“ findet am 11. März von 10 bis 15 Uhr statt.

Zum Berufsinformationstag im Gewerbegebiet öffnen die Unternehmen am 16. März von 14 bis 19 Uhr ihre Türen.

