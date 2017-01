Bufdis gesucht Dürrröhrsdorf-Dittersbach hat zwei Stellen für Bundesfreiwilligendienstler zu vergeben. Das ist nicht nur etwas für junge Leute.

Bufdis arbeiten zum Beispiel auf kommunalen Grünflächen. © Symbolfoto: SZ/Steffen Gerhardt

Die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach hat zwei Stellen für den Bundesfreiwilligendienst im Angebot. Einsatzbereich ist der Bauhof der Gemeinde. Ein Freiwilligendienst dauert maximal zwölf Monate. Teilnehmen kann grundsätzlich jeder, der nicht mehr schulpflichtig ist. Alter, Geschlecht, Nationalität oder die Art des Schulabschlusses spielen dabei keine Rolle. Menschen, die älter als 27 Jahre sind, können auch in Teilzeit mit mindestens 20 Stunden pro Woche tätig werden. Bei den aktuellen Stellen in Dürrröhrsdorf-Dittersbach können Freiwillige, die 25 Jahre oder älter sind, von März bis Mai in den Dienst starten. Für unter 25-Jährige stehen die Monate Juni bis November als Beginn des Bundesfreiwilligendienstes zur Verfügung.

Bewerbungen nimmt die Gemeindeverwaltung Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Hauptstraße 122, entgegen. Die Bewerbungsfrist endet am 9. Januar. (SZ)

