Bufdi für die Kita Oelsa gesucht Ab sofort kann man sich für den Bundesfreiwilligendienst in Rabenau anmelden. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht.

Für die Kita in Oelsa wird Verstärkung gebraucht. © Karl-Ludwig Oberthür

Rabenau. Die Stadt Rabenau bietet ab sofort im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes einen Einsatzplatz in der Kindertagesstätte Oelsa an. Zu den Aufgaben in der Kita gehören unter anderem die Unterstützung der Erzieher bei der Betreuung der Kinder, die Mittagswache sowie Hilfsarbeiten in der Teeküche, beim Essenausteilen sowie bei der Wäsche. Die pädagogische Betreuung obliegt in jedem Fall den Erziehern. Die freiwilligen Helfer erhalten ein Taschengeld und sind gesetzlich sozialversichert. Der Einsatz dauert in der Regel ein Jahr, kann aber auch auf ein halbes Jahr verkürzt werden.

Generell wird in Vollzeit gearbeitet. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine abgeschlossene Schulausbildung. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht. Wer sich für den Bundesfreiwilligendienst interessiert, kann seine Bewerbung ab sofort an die Stadtverwaltung Rabenau, Markt 3 in 01734 Rabenau richten. (hhe)

