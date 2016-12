Büsche bremsen Umbau an der Bautzner aus Es geht um den Schutz eines Denkmals. Doch die DVB müssen die Gleise reparieren – dieses Geld wäre versenkt.

Die Büsche gehören zur Grünanlage, die unter Denkmalschutz steht. Die Überlegungen zum Umgang mit diesem kleinen Park bringen den Zeitplan für den Bautzner-Umbau in der Neustadt durcheinander, fürchten die DVB. © Sven Ellger

Der Terminplan für den Umbau der Bautzner Straße am Albertplatz kippt. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) richten sich mittlerweile darauf ein, dass das rund 300 Meter lange Stück der Bundesstraße zwischen der Glacisstraße und der Hoyerswerdaer Straße nicht wie geplant im nächsten Jahr umgestaltet werden kann. Dennoch müssen die DVB die Gleise erneuern. Das bedeutet, dass das Unternehmen einen sechsstelligen Betrag ausgeben muss, bevor die Straße vielleicht 2018 umgebaut wird. Damit wäre das Geld verloren.

Leonhard Hanusch regt das mächtig auf. „Wir versuchen seit fünf Jahren, auf diesem Stück der Bautzner zu bauen“, sagt der Infrastrukturchef der DVB. Immer wieder ist etwas dazwischengekommen, jetzt droht der Schutz der Grünanlage auf der Südseite der Bautzner zum Problem zu werden. Konkret geht es um mehrere Eibenbüsche, die auf der Grünfläche stehen und bis zum heutigen Fußweg an der Bautzner reichen. Sie müssten gestutzt werden, weil neben der Straße künftig auch noch ein Radweg Platz haben muss.

Dabei sei zu beachten, „dass dieser Abschnitt seit Januar 2015 als Denkmal gelistet ist“, teilte die Stadtverwaltung mit. Das heißt, die Bauleute können nicht einfach die Heckenschere ansetzen und von den Büschen abschneiden, was im Weg ist. Das Landesamt für Denkmalpflege prüft und will seine Position im Januar in einem Gutachten erklären. Erst dann „kann die Planung denkmalfachlich abschließend beurteilt werden“, so das Rathaus.

Leonhard Hanusch hat schon Anfang Dezember mit einer Nachricht gerechnet. „Wir haben auf städtische Unterstützung gehofft“, sagt der Infrastrukturchef der DVB. „Die verschiedenen Ämterhierarchien wissen selbst nicht, wie sie dort mit dem Thema Denkmalschutz umgehen sollen.“ Er fürchtet ein Ergebnis, das ein Planfeststellungsverfahren nötig macht. Dabei hätten alle Betroffenen ein Mitspracherecht, das auch vor Gericht durchgesetzt werden kann. Kritiker müssten mit Planänderungen positiv gestimmt werden, auch der Denkmalschutz. Solch ein Verfahren dauert etwa ein Jahr, der Umbau könnte also erst 2018 beginnen.

Trotzdem müssten die DVB die Strecke im nächsten Jahr sperren und Bauarbeiten starten. Denn die Gleise sind hinüber. „Rillenbodenfahrten, bei denen der Spurkranz der Räder unten auf der Schiene aufsetzt, sind laut Straßenbahnbetriebsordnung verboten“, sagt Hanusch. Die Schienen sind so abgefahren, dass kleine Reparaturen nichts nützen, sie müssten komplett erneuert werden. Das könnte fast eine halbe Million Euro kosten, schätzt der DVB-Fachmann. Das Geld ist verloren, wenn ein Jahr später der eigentlich für 2017 geplante Umbau der Bautzner beginnt.

Ganz aufgeben wollen die Verkehrsbetriebe den Zeitplan für den Bautzner-Bau aber noch nicht. Hanusch sieht sich einig mit Reinhard Koettnitz, dem Leiter des städtischen Straßen- und Tiefbauamtes. Auch die Stadt drängt bei dem Umbau des Straßenstücks auf eine schnelle Lösung. „Vom Straßen- und Tiefbauamt wird ein Plangenehmigungsverfahren angestrebt“, teilte die Verwaltung mit. Das heißt, auch die Baufachleute im Rathaus hoffen, dass das längere und kompliziertere Planfeststellungsverfahren nicht nötig ist. Das Genehmigungsverfahren setze aber voraus, „dass mit allen Betroffenen ein Einvernehmen erzielt werden kann“, baut die Stadt Kritik an der weniger aufwendigen Planungslösung vor.

Die Bautzner Straße soll zwischen Glacisstraße und Hoyerswerdaer Straße von Grund auf erneuert werden. Dazu gehört ein Gleisabstand von drei Metern für die nächste Straßenbahngeneration. Auf beiden Seiten der Straße sollen Radwege entstehen, dafür wird die „Kleine Bautzner“ vor den Geschäften an der Nordseite der Bundesstraße umgebaut. Auf der anderen Straßenseite sollen Fuß- und Radweg künftig zwischen der Baumreihe und der Grünanlage untergebracht werden. Am Albertplatz ist eine neue Ampel für Fußgänger und Radfahrer zur Glacisstraße geplant.

zur Startseite