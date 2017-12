Büros im Zentrum werden knapp Dresden bleibt attraktiv für Investoren. Die schaffen hier nicht nur Platz zum Wohnen, sondern auch zum Arbeiten. Und die Mieten steigen.

Kaum noch in Dresdens Zentrum zu finden: bezugsfertiges Büro. © Symbolfoto: André Wirsig

Dresden ist weiterhin begehrt bei Investoren in der Immobilienbranche. Die Einwohnerzahl wächst stetig, der Arbeitsmarkt bietet gute Möglichkeiten, neue Unternehmen siedeln sich an. Das lässt auf lukrative Investitionen hoffen. Diese positive Einschätzung kommt jetzt von einem der größten und erfahrensten Immobilienmaklerunternehmen in Deutschland. Laut Aengevelt Immobilien machen Investoren in Dresden mit Büroflächen im Schnitt jährlich so viel Umsatz wie auch in den vergangenen zehn Jahren.

Dabei konzentrieren sich Mietangebote und -gesuche schon lange nicht mehr nur auf das Stadtzentrum. Denn dort gibt es kaum noch freie Räume. Stadtteile außerhalb des Innenstadtrings profitieren ebenfalls. Auf Brachen und in verlassenen Industriebauten, wie auf der Zwickauer Straße, entstehen neue Büros und moderne Firmenräume. „In den Randgebieten wurden 2017 mehr als die Hälfte der Vermietungen verzeichnet – dabei stachen insbesondere IT-Unternehmen und sonstige Dienstleister heraus“, sagt Anett Richter, Niederlassungsleiterin von Aengevelt in der Landeshauptstadt.

Leerstand kennen die Anbieter von Büroflächen dagegen kaum. Im kommenden Jahr werden wohl weniger als 200 000 Quadratmeter noch verfügbar sein, rechnen die Immobilienexperten. Bis zu 12,50 Euro pro Quadratmeter im Monat zahlen Firmen für Büros in der Innenstadt. Aber auch in Stadtteilen außerhalb des Zentrums steigen die Mieten.

zur Startseite