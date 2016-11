Büros im Zentrum werden knapp

Uwe von Sternfeld kümmert sich für die Berliner EB Group um den Gewerbestandort in der Yenidze. In den vergangenen Monaten wurden zwei Etagen in der ehemaligen Tabakfabrik für eine Sozialpflegeschule umgebaut. Ingesamt 30 Firmen und Verbände haben sich heute in dem markanten Gebäude angesiedelt. © Sven Ellger

In Dresden gibt es derzeit rund 2,5 Millionen Quadratmeter Büroflächen. Zuletzt standen davon rund 240 000 Quadratmeter leer. Das geht aus dem aktuellen Aengevelt City Report für die Region Dresden hervor. Das Stadtplanungsamt geht davon aus, dass sich ein Großteil der Büros im Dresdner Zentrum innerhalb des 26er-Rings befindet. Laut Verwaltung ist in den letzten Jahren allerdings ein kontinuierlicher Rückgang des Leerstandes zu verzeichnen. Große zusammenhängende Büroflächen seien mittlerweile knapp geworden.

Nicht ganz so drastisch ist die Entwicklung offenbar im Einzelhandel. In der Innenstadt stehen zurzeit etwa 220 000 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung. 12 000 davon sind momentan ungenutzt.

Weil Dresden auch künftig wächst, wird der Bedarf an Büroarbeitsplätzen in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Mit mehreren Neubauprojekten, etwa am Postplatz, sollen zusätzliche Büroflächen geschaffen werden. Ladenflächen sind dort nur im Erdgeschoss vorgesehen. Aus Sicht der Verwaltung eine durchaus positive Entwicklung. Wie gefragt die Gewerbeflächen in der Innenstadt schon jetzt sind, zeigen folgende Beispiele.

Yenidze: Das markante Gebäude wird wieder zum Schulstandort

Auf rund 1 300 Quadratmetern und zwei Etagen lernen in der Yenidze seit August unter anderem künftige Ergo- und Physiotherapeuten, Logopäden und Podologen in einer Sozialpflegeschule. Ausschlaggebend für die Standortwahl war die zentrale Lage und die gute Anbindung durch die Nähe zum Bahnhof Mitte. Seit der Sanierung 1996 wird die Yenidze, die von der Berliner EB Group verwaltet wird, als Büro- und Gewerbeobjekt genutzt. Ingesamt stehen 9 000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. In den 1990er-Jahren gab es schon einmal eine Schule in dem markanten Bau in der Friedrichstadt. Nun wurden die Räume für rund 200 000 Euro erneut für diesen Zweck umgebaut. Gebäudemanager Uwe von Sternfeld ist optimistisch, dass auch das seit dem Hochwasser 2002 leer stehende Untergeschoss bald vermietet wird. In den 1990er-Jahren war dort eine Diskothek ansässig. Nun lässt die EB Group die Räume entkernen. Ein Teil der 600 Quadratmeter großen Fläche soll künftig als Museum genutzt werden. Eigentümer Enver Büyükarslan sammelt schon länger Exponate zur Geschichte der Yenidze. Wann diese ausgestellt werden, ist derzeit noch offen.

Lebendiges Haus: Großes Interesse an kleinen Ladenflächen

Mit dem Lebendigen Haus gibt es am Postplatz bereits einen Standort für Büros, Gewerbe und Gastronomie. Seit zwei Jahren entdecken die Investoren das Gebäude wieder. 2014 hat die Denkmalneu-Unternehmensgruppe aus dem oberfränkischen Forchheim den Riegel gekauft und ein neues Konzept erstellt. Der Mix aus Wohnen, Arbeiten und Vergnügen gibt dem Standort seinen Namen – Lebendiges Haus. Im Sommer eröffnete im Dachgeschäft ein Restaurant samt großer Terrasse. Im Dezember folgt ein karibisches Restaurant einer britischen Kette. Zuvor hatte hier das Buzmans Brasil geöffnet. Und auch in den anderen Geschäften im Erdgeschoss wird derzeit gebaut. Wer konkret hier einziehen will, dazu schweigt der Verwalter. Das Interesse sei groß, die Liste potenzieller Mieter lang, sagt eine Sprecherin. Zuletzt war im Sommer eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Büros im zweiten Stock eingezogen. Damit sei die Hälfte der Büroflächen vergeben. Das Gebäude umfasst insgesamt 26 700 Quadratmeter inklusive der zwei Untergeschosse mit Tiefgarage.

World Trade Center: Teilfläche der Hauptbibliothek ist wieder vermietet

Seit Jahren gefragt ist auch der Gewerbe- und Bürostandort an der Freiberger Straße. Zwar zieht Anfang 2017 die Haupt- und Musikbibliothek aus dem World Trade Center (WTC) aus. Auf einem Teil der Fläche will sich aber die seit 2012 ansässige Universität der Vereinten Nationen vergrößern. Für den anderen Teil der insgesamt 4 500 Quadratmeter gibt es gleich mehrere Interessenten. WTC-Manager Jürgen Rees rechnet damit, dass Ende November feststeht, wer dort einzieht. Das gilt auch für das ehemalige Fitnessstudio an der Rosenstraße.

