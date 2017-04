Büromenschen zählen ihre Schritte 800 Behördenmitarbeiter des Landratsamtes beteiligen sich an einem Programm der DAK. Der Görlitzer Landrat Bernd Lange macht auch mit.

Schrittzähler für Büroleute: Kartrin Korte vom Gesundhheitsamt des Kreises, DAK-Mitarbeiter Andreas Motzko und Beigeordnete Martina Weber zeigen die elektronischen Zählwerke.Foto: Nikolai Schmidt © nikolaischmidt.de

Treppe statt Fahrstuhl – das ist das neue Motto im Landratsamt Görlitz. Knapp die Hälfte der Behördenmitarbeiter, etwa 800, sind in den nächsten Tagen und Wochen mit einem orangefarbenen Schrittzähler auf den Fluren unterwegs. „Das Landratsamt geht voran“, heißt die Aktion. Ins Leben gerufen wurde sie von der Krankenkasse DAK. Offizieller Start ist am 1. Mai. Bis zum 1. Juni werden dann bei den Landratsamts-Mitarbeitern die Schritte gezählt. Um die 10 000 Schritte pro Tag sollen der Gesundheit förderlich sein. Eine Herausforderung für die Kollegen, die zumeist ja im Büro sitzen. „Aber wir nehmen diese Herausforderung gerne an, wir sind hochmotiviert“, sagt Landrats-Beigeordnete Martina Weber. Immerhin sei es auch interessant zu erfahren, wie viele Schritte ein Mitarbeiter des Landratsamtes so pro Tag zurücklegt. Natürlich gibt es einen ernsten Hintergrund für die Aktion. Der heißt: Wer sich mehr bewegt, lebt gesünder, ist den täglichen Belastungen im Job besser gewachsen.

Die Aktion wurde von der Krankenkasse DAK ins Leben gerufen. Die hat bereits Erfahrungen mit Büromenschen und Schrittzählern. „In Bautzen haben wir eine solche Geschichte auch schon gemacht, aber nicht in der Größenordnung wie in Görlitz. Dort betraf es nur das Jobcenter“, erzählt Andreas Motzko, Leiter des Servicezentrums der DAK.

Im hiesigen Landratsamt läuft alles auf freiwilliger Basis, sagt Katrin Korte vom Gesundheitsamt. Die Aktion sei ein Ansporn für jeden Teilnehmer zu überlegen: Was kann ich tun, um noch ein paar Schritte mehr am Tag zu laufen?, sagt sie. „Es gibt dann mit Sicherheit auch einen kleinen Wettbewerb untereinander. Wie viele Schritte hast du denn heute schon gemacht?“, sagt Frau Korte schmunzelnd.

500 Schritte machen ein Stück Würfelzucker aus – mit dieser einfachen Rechnung erklärt DAK-Mitarbeiter Andreas Motzko die Bedeutung der Bewegung. „Klar, manche Büromitarbeiter werden 10 000 Schritte am Tag nicht schaffen“, sagt Beigeordnete Martina Weber. Sie setze darauf, dass nach der Arbeit noch ein bisschen gelaufen wird. Die Zahl der Schritte können die Landratsamts-Mitarbeiter in einer eigenen Tabelle eintragen, sich damit selbst ein bisschen kontrollieren. „Wir setzen darauf, dass die Aktion nicht etwas Einmaliges ist, sondern nachhaltig wirkt“, sagt Andreas Motzko. Landrat Bernd Lange hat schon seinen Schrittzähler bekommen, sagt Martina Weber. „Natürlich macht er mit“, so die Beigeordnete. Ob er am Ende einen kleinen Preis der DAK als Görlitzer Schrittmeister bekommt – abwarten.

