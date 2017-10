Bürokratie bremst Bauwillige aus Der Eigenheimstandort Am Kirchberg sollte erweitert werden. Bisher fehlt jedoch das Baurecht.

Auf dem freien Areal Am Kirchberg in Großweitzschenkönnte die Eigenheimsiedlung erweitert werden. Es gibt schon mehr als fünf Interessenten. © Archiv/Dietmar Thomas

Torsten Hartzt würde gern Am Kirschberg in Westewitz ein Haus bauen. Hier gibt es schon einen Eigenheimstandort, der erweitert werden soll. Der junge Mann stammt aus Zschepplitz, arbeitet und lebt zurzeit in Leipzig und hat mit seiner Familie entschieden, wieder in die Heimat zurückzuziehen zu wollen. Die Lebenspartnerin von Torsten Hartzt ist Lehrerin an der Grundschule in Großweitzschen. Geplant ist, dass der fünfjährige Sohn 2019 hier eingeschult werden soll. Deshalb drängt die Zeit.

Torsten Hartzt erklärte den Großweitzschener Gemeinderäten sein Anliegen und wollte wissen, wie weit die Genehmigung für den neuen Eigenheimstandort Am Kirschberg in Westewitz sei. Er ist einer von fünf Interessenten für diese Baugrundstücke – weitere soll es geben. „Ich hatte gehofft, im Herbst genauere Informationen zu bekommen und wollte das Grundstück eventuell noch in diesem Jahr kaufen“, so Hartzt.

Jörg Burkert, der als erster stellvertretender Bürgermeister zurzeit die Geschicke der Gemeinde leitet, versprach Torsten Hartzt, sich zu kümmern und den aktuellen Stand zum Verfahren beim Planungsbüro Planet und beim Landratsamt zu erfragen. Auf der Freifläche Am Kirschberg in Westewitz könnten fünf Eigenheime entstehen. Um Baurecht zu schaffen, hatten die Gemeinderäte Ende 2017 eine Ergänzungssatzung beschlossen. „Denn im Entwurf des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Großweitzschen ist das Areal bereits als Wohnbebauungsgebiet dargestellt“, erklärte Bürgermeister Ulrich Fleischer (parteilos) damals. Den Entwurf des Planes gibt es zwar schon seit dem Jahr 2004, aber rechtskräftig ist er noch immer nicht.

Das Problem: Für die Landesdirektion Chemnitz und die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Mittelsachsen ist die Großweitzschener Ergänzungssatzung zu dem Plan nicht ausreichend für das Baugebiet. Für das sei ein Bebauungsplan notwendig. Den nötigen Beschluss haben die Gemeinderäte in ihrer Märzsitzung einstimmig gefasst. Die Fläche, die für die Eigenheime bereitgestellt werden soll, umfasst rund 5 000 Quadratmeter. Gleichzeitig haben die Räte auch festgelegt, in den Bebauungsplan ein größeres Areal aufzunehmen, sodass der Eigenheimstandort später mit einem minimalen bürokratischen Aufwand erweiterungsfähig ist.

Gemeinderat Sven Thalmann regte an, dass auch die anderen Interessenten über den Stand der Erweiterung des Eigenheimstandortes informiert werden sollen. Diese Anregung nahm Jörg Burkert gern auf. Gemeinderat Enzo Müller fragte Torsten Hartzt, ob er sich vorstellen könne, eventuell in Großweitzschen zu bauen, da es da noch Bauland gebe. „Westewitz ist unser Favorit bei der Wahl des Baugrundstückes, da ich von hier aus mit dem Zug zur Arbeit fahren kann“, so Hartzt. Trotzdem war er nicht abgeneigt, sich mit dem Gemeinderat in Verbindung zu setzen.

