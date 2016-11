Bürohaus wird wieder vermietet Der Eigentümer hatte den Firmen gekündigt, um möglichst viele Flüchtlinge unterzubringen. Nun sucht er neue Mieter.

In diesem Bürohaus in Kesselsdorf sollten 60 Plätze für Asylbewerber geschaffen werden, der Eigentümer spekulierte wohl auf mehr und kündigte den eingemieteten Firmen. Etliche zogen aus. Nun sind die Asyl-Pläne ad acta gelegt – und der Besitzer der Immobilie sucht neue Mieter. © Karl-Ludwig Oberthür

Das Banner an einem Bürogebäude an der Sachsenallee in Kesselsdorf ist nicht zu übersehen: „Vermietung Büro und Gewerbe“ steht in großen Lettern an der Fassade, daneben eine Telefonnummer. Angeboten werden laut der Internetplattform Immobilienscout 24 vier Einheiten, zwischen 500 und 4 600 Quadratmeter groß. Die Büros und Gewerbeflächen stehen ab sofort zur Verfügung. Geworben wird beispielsweise für eine 1 500 Quadratmeter große Einheit mit „repräsentativen Veranstaltungs- und Vortragssaal mit Raumakustik und großer Leinwand“.

Das Klappern zum Geschäft gehört, ist nicht neu. Dass nun aber so weit sichtbar für die leer stehenden Flächen geworben wird, dürfte bei manchen eine gewisse Schadenfreude hervorrufen. Denn das Gebäude war eines jener Objekte, in denen Asylbewerber untergebracht werden sollten. Und je länger die Verhandlungen um Plätze, Umbau und Belegung dauerten, desto größer wurden wohl die Begehrlichkeiten bei den Eigentümern. Im Ort war schnell davon die Rede, hier wolle jemand an der Flüchtlingskrise mitverdienen.

Angefangen hatte es ganz unscheinbar. Bereits Ende 2014 hatte die Stadt Wilsdruff beim Eigentümer der Immobilien nachgefragt, ob dort Flüchtlinge untergebracht werden könnten. Damals waren mehrere Firmen eingemietet, doch mehr als die Hälfte des sechsstöckigen Hauses stand leer. Dann griff das Landratsamt die Idee auf und verhandelte. Ein Konzept sah vor, in einem Teil des Komplexes mehrere Räume für Wohngruppen zu bilden. Der Plan wurde im Juli 2015 während einer Einwohnerversammlung in Kesselsdorf vorgestellt. Die Rede war damals von 60 Plätzen. Als Erstbezug wurde der Januar 2016 genannt.

Keine Einigung zu Kosten

Das Vorhaben stieß auf geteilte Zustimmung. Viele Kesselsdorfer kritisierten die ihrer Meinung nach zu hohe Anzahl der Flüchtlinge. Es gab viele Fragen zum Sicherheitskonzept. Im Herbst kamen Gerüchte von einer deutlich höheren Belegung auf. Der Landkreis nannte eine Zahl von bis zu möglichen 250 Plätzen. Mancher Kesselsdorfer wollte etwas von 600 Plätzen gehört haben. In einer Stadtratssitzung im Dezember gab es lautstarken Protest von Bürgern.

Im Januar 2016 trat der Ortsvorsteher und Stadtrat Türk Müller von seinen Ämtern zurück. Seine Begründung: Er könne den Einwohnern nicht vermitteln, dass der Ortschaftsrat bei solch wichtigen Entscheidungen keinerlei Mitspracherecht habe. In Kesselsdorf initiierte der sachsenweit als Radiomoderator bekannte Andreas Hofmann, alias DJ Happy Vibes, eine Unterschriftensammlung. Als er zur Bürgerfragestunde im Kreistag das Wort ergriff und zu einer ausschweifenden Rede ansetzte, kam es zum Eklat. Die Petition gab er schließlich ein paar Wochen später im Landratsamt ab.

Was viele nicht wussten: Zu dem Zeitpunkt war den im Gebäude eingemieteten Firmen bereits gekündigt worden. Pro forma, wie es damals hieß, man wollte den Unternehmen bei der Neuordnung des Gebäudes neue Mietverträge anbieten. Im Landratsamt bedauerte man diese Kündigungen. Die Behörde teilte damals mit, dass man mit dem Eigentümer immer nur über Flächen verhandelt habe, die ohnehin leer standen. Einigen Unternehmen wurde die Sache dennoch zu heikel, sie zogen aus.

Zu einem Umbau zur Flüchtlingsunterkunft kam es aber nicht. Kati Hille, zuständige Beigeordnete im Landratsamt, äußerte damals gegenüber der SZ, dass es keine Einigung wegen der Kosten für den Umbau und die Vermietung gegeben habe. Aus Sicht des Eigentümers sei die Rechnung einfach gewesen: Mehr Plätze, mehr Einnahmen. Der Landkreis wollte aber nicht mehr Flüchtlinge als die geplanten 60 Menschen unterbringen. Nach monatelangen Verhandlungen und wegen der rückläufigen Flüchtlingszahlen wurden die Pläne ad acta gelegt. Im April 2016 teilte das Landratsamt mit, man werde in Kesselsdorf keine Asylbewerber unterbringen.

