Büro und Wohnung unter Wasser Wegen eines Wasserrohrbruchs am Sonnabend entstand in den Räumen der Altenberger Wohnungsverwaltung und in einer Asylbewerberwohnung hoher Schaden.

Die Bewohner der Wohnung darüber versuchten mit Schaufeln dem Wasser Herr zu werden.

Die Feuerwehr wurde gegen 10 Uhr in die Artur-Thiermann-Straße gerufen.

Dort saugte sie das Wasser aus den überfluteten Räumen ab.

Einsatz für die Feuerwehr am 24. Dezember in Altenberg: Gegen 10 Uhr wurden die Kameraden wegen eines Wasserrohrbruchs in die Artur-Thiermann-Straße gerufen. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss standen die Bewohner knöcheltief im Wasser. Es waren fünf Asylbewerber aus Palästina sowie mehrere Gäste, die sich ebenfalls hier aufhielten. Nach ihren Schilderungen kam schlagartig das Wasser unter den Türen hindurch gelaufen und verteilte sich in der Wohnung. Mit Schrubbern und Schneeschiebern versuchten sie zusammen mit der Feuerwehr das Wasser aus der Wohnung zu bekommen. Altenbergs Bürgermeister Thomas Kirsten war vor Ort und kümmerte sich um eine Ausweichwohnung, da die bisherige Unterkunft nicht mehr nutzbar ist.

Hoher Sachschaden entstand in den darunter liegenden Büros der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Altenberg (WVG). In kleinen Bächen lief das Wasser die Wände herunter und sammelte sich. Die Feuerwehrleute versuchten zunächst, die empfindliche Computertechnik zu retten. Anschließend saugten sie auch hier das Wasser ab. Doch sämtliche Wände sowie die Kellerräume mit zahlreichen Aktenregalen waren völlig durchnässt.

Bei der näheren Begutachtung fand sich dann auch die Ursache der Überschwemmung: Die Wasserleitung aus DDR-Zeiten war in einem Versorgungsschacht an einem Verbindungsstück gebrochen. Inwieweit dieser Schaden mit gegenwärtig laufenden Bauarbeiten im Haus in Verbindung steht, muss noch geklärt werden. (ek)

