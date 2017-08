Büro für Bewerbung zur Kulturhauptstadt

Im Kulturpalast gibt es nun ein Büro für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt © Youssef Safwan

Jetzt wird es langsam ernst: Dresden will Kulturhauptstadt 2025 werden. Die Vorbereitungen laufen schon seit Längerem. Am vergangenen Samstag hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) dafür ein eigenes Büro im Kulturpalast eröffnet. Zu festen Sprechzeiten mittwochs 10 bis 14 Uhr und donnerstags 14 bis 18 Uhr sowie nach individueller Vereinbarung ist das Kulturhauptstadtbüro auf der Galeriestraße geöffnet. Die Mitarbeiter beantworten dort Fragen, sammeln Anregungen oder informieren über die Beteiligungsmöglichkeiten an der Bewerbung Dresdens. Dresden ist neben Chemnitz die zweite sächsische Stadt, die europäische Kulturhauptstadt werden will. „Wie erfolgreich auch immer die Bewerbungen sein werden, langfristig entscheidend ist, wie die Menschen auf dem Weg mitgenommen werden, der jetzt beschritten wird“, erklärte Sachsens Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) am Samstag. Die Bewerbungen könnten dazu beitragen, die Einwohner der Städte mittels Kunst und Kultur zusammenzubringen und so das demokratische Gemeinwesen zu stärken. Bislang haben acht deutsche Städte ihr Interesse bekundet. Das komplexe Auswahlverfahren beginnt voraussichtlich Ende 2018. Im Jahr 2020 soll dann feststehen, welche deutsche Stadt neben einer slowenischen zum Zuge kommt. (SZ/dpa)

zur Startseite