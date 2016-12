Bürgerwindrad knackt die Million Das Energieprojekt bei Streumen findet den Betreibern zufolge auch in der Region immer mehr Anklang.

Das Bürgerwindrad im Windpark Streumen-Glaubitz. © Sebastian Schultz

Jubelstimmung bei Egneos: Am Streumener Bürgerwindrad haben sich inzwischen mehr als 190 Mitglieder mit insgesamt knapp 1,1 Millionen Euro beteiligt, teilt die Energiegenossenschaft mit. Auch die Region engagiert sich offenbar zuletzt stärker: „Wir können es selbst kaum glauben, aber viele Bürger haben sich in den letzten Wochen noch finanziell an unserem Windrad beteiligt“, teilt der Vorstand mit. „Jeder achte Euro kommt von Bürgern aus der Gemeinde Wülknitz-Röderaue.“

Das Bürgerwindrad ist Sachsens erste genossenschaftlich betriebene Windkraftanlage. Sie soll bis zu 2 500 Haushalte mit Strom versorgen können. Die insgesamt etwa 190 Meter hohe Anlage der Marke Enercon ging vor einem reichlichen Jahr im Windpark Streumen-Glaubitz in Betrieb. Daten der Betreibergenossenschaft zufolge verfehlte sie im ersten Jahr knapp die Erzeugung der geplanten Energiemenge von sechs Millionen Kilowattstunden.

Die Frist für die Bürgerbeteiligung hat Egneos verlängert. Interessierte können sich noch bis 31. Juli 2017 finanziell bei dem Projekt einbringen. Möglich ist das über Finanzierungs-Bausteine ab je 500 Euro. Künftig sollen Genossenschaftsmitglieder von möglichen Erträgen aus der Stromerzeugung profitieren.

