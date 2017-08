Bürgerwindrad bekommt einen Bruder Eine Dresdner Genossenschaft hat es vorgemacht, nun will eine Firma das Beteiligungsmodell kopieren. Die Euphorie vor Ort hält sich jedoch in Grenzen.

Um die 200 Meter ragen die neuen Windräder im Windpark Streumen-Glaubitz in die Höhe. Vor allem finanzstarke Großinvestoren verdienen an der Stromerzeugung Geld – zumindest bisher. Bürgerwindräder sollen das ändern. Eine zweite Anlage dieser Art soll in absehbarer Zeit bei Streumen entstehen. © Archiv/Lutz Weidler

Im Windpark Streumen-Glaubitz soll ein weiteres Bürgerwindrad entstehen. Das kündigte Matthias Bleil von der Firma Energieanlagen Frank Bündig (EAB) an. Voraussetzung sei, dass vor Ort genug Menschen mitmachen wollen. Es wäre das zweite Windrad im Windpark Streumen-Glaubitz, das künftig von einer Genossenschaft betrieben würde. Bereits seit Ende 2015 dreht sich im Windpark eine Anlage, die der Dresdner Energiegenossenschaft Egneos gehört. Diese zählt nach eigenen Angaben derzeit um die 220 Mitglieder.

Bürgerwindräder beinhalten eine Art Gerechtigkeitsversprechen: Wenn Nachbarn eines Windparks die inzwischen bis zu 200 Meter hohen Mühlen mit all ihren Nachteilen schon vor der Nase haben, dann sollen sie zumindest im Portemonnaie davon profitieren können. Das Ganze funktioniert so: Für Beträge unterhalb der Tausend-Euro-Grenze können sich die Anwohner, aber auch weitere Interessierte an der Finanzierung der Energieanlage beteiligen. Im Gegenzug erhalten sie im Laufe der nächsten Jahre Zinsen und Dividenden, denn das Windrad produziert Strom, der wiederum verkauft wird.

Von ihren rund 220 Mitgliedern hat beispielsweise die Dresdner Genossenschaft Egneos in Summe an die 1,5 Millionen Euro für die Windkraftanlage eingesammelt – durchschnittlich sind das um die 6 800 Euro je Mitglied. Der Rest der Finanzierung für die Fünf-Millionen-Euro-Anlage kommt aus einem Bankdarlehen.

Beim neuen Bürgerwindrad soll es im Kern ganz ähnlich laufen, sagt Matthias Bleil von EAB. Auch hier liegt die Gesamtinvestition in der Größenordnung um die fünf Millionen Euro. Ein Fünftel davon sollen die Genossen geben, den Rest würde auch hier die Bank finanzieren.

Derzeit bereite EAB das Genehmigungsverfahren für das neue Windrad vor, das dann beim Landkreis Meißen läuft. Genehmigt dieser das Windrad, steht noch eine Hürde an: die Ausschreibung. Neuerdings wird die staatliche Förderung für erneuerbare Energien nämlich nicht mehr mit der Gießkanne verteilt, sondern Projekte müssen sich für ein festgelegtes Ausbauvolumen bei der Bundesnetzagentur bewerben. Ähnlich wie bei der Ausschreibung öffentlicher Bauaufträge haben dabei jene Unternehmen die Nase vorn, die mit niedrigen Kosten kalkulieren. Die Idee dahinter: Durch den Wettbewerb sinken die Preise, was am Ende dem Verbraucher und Steuerzahler helfen soll.

Bei diesen Ausschreibungen werden indes Projekte bevorzugt, die eine Bürgerbeteiligung vorsehen. Das ist auch ein Grund, warum die Firma EAB jetzt auf dieses Modell für das neue Windrad in Streumen setze, so Matthias Bleil. Ein anderer Grund ist die Frage der Akzeptanz vor Ort. Er gehe davon aus, dass sich in den Gemeinden Wülknitz, Glaubitz und Zeithain durchaus Menschen finden, die sich an einer neuen Windrad-Genossenschaft beteiligen wollen, so Matthias Bleil. Wie viele es wirklich sind, wolle man in den nächsten Monaten herausfinden. Etwa 50 bis 100 sollten es aber schon sein, sagt Bleil.

Bei Egneos, den Vorreitern in Sachen Bürgerwindrad, kommt man nach Angaben des Vorstands auf etwa zehn Prozent Mitglieder, die im direkten Umland der Anlage wohnen. Also um die 20 Genossen. Egneos will beim Dorffest in Streumen am ersten September-Wochenende ein letztes Mal für eine Beteiligung werben. Dann schließt sich der Kreis der Genossen.

So weit ist es beim möglichen zweiten Bürgerwindrad für den Windpark noch lange nicht. Jetzt hat die Windkraft-Firma EAB zunächst einen Schritt hin zur Genehmigung der Anlage gemacht: Der Wülknitzer Gemeinderat ist auf das Angebot eingegangen, dass die EAB jährlich 5 000 Euro an die Gemeinde zahlt, wenn das neue Windrad gebaut wird – als Gegenleistung für das Gewähren von Abstandsflächen und Rotorüberstreichungsrechten.

