Bürgerwerkstatt in Knappenrode

Knappenrode. Einwohner des Ortes sind wieder aufgerufen, sich aktiv mit Ideen zur Gestaltung der Flächen vom August-Bebelplatz bis zur Energiefabrik zu beteiligen. Eine weitere „Bürgerwerkstatt“ dazu findet am 21. Februar um 18 Uhr im Bürgerzentrum (ehemalige Schule) statt. Grundlage ist der vom Hoyerswerdaer Stadtrat Ende Januar beschlossene Entwurf zur städtebaulichen Entwicklung (SEKo) des Ortsteils. Dabei werden Vorschläge gemacht, wie die Achse zwischen ehemaliger Werkssiedlung und Brikettfabrik attraktiver gestaltet werden kann. „Im öffentlichen Beteiligungsprozess sind die betroffenen Bürger zu informieren und Stellungnahmen von den betroffenen Behörden und Trägern öffentlicher Belange einzuholen“, heißt es im SEKo-Beschluss. Mit der Vorbereitung der Bürgerwerkstatt befasst sich der Ortschaftsrat, der am Mittwoch, dem 14. Februar, zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommt und nicht, wie üblich, an einem Donnerstag tagt. Ab 18.30 Uhr sind im Bürgerzentrum wie gewohnt auch Anfragen von Einwohnern möglich. (hl)

zur Startseite