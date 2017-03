Bürgerweg in Eibau wird wieder sicher Die Bauarbeiten an Straße und Bachmauer in Eibau können starten. Weitere Aufträge für Mauern und Brücken folgen.

Symbolfoto © Rafael Sampedro

Im Frühjahr startet die Reparatur des Bürgerwegs in Eibau. Die Straße und die Stützmauer am Landwasser werden instand gesetzt. Der Gemeinderat hat den Bauauftrag an eine Firma aus Holtendorf bei Görlitz vergeben. Dabei stellte Bürgermeister Michael Görke fest: „Nur zwei Betriebe haben Angebote abgegeben.“ Ohnehin sei es schwierig noch Baufirmen zu bekommen, viele seien für das Jahr schon mit Aufträgen ausgebucht. „Beim Straßenbau geht es noch“, hat Görke beobachtet. „Beim Hochbau sieht es jetzt schon schlecht aus.“ Unter anderem aufgrund niedriger Zinsen werde viel gebaut.

Die Bauarbeiten am Eibauer Bürgerweg kosten 309 000 Euro. Der Bau ist nötig, weil Straße und Bachmauer im Sommer 2013 beschädigt worden waren. Das ist nur eine von etlichen Hochwasserreparaturen, die noch ausstehen. Demnächst will die Gemeinde Kottmar weitere Aufträge für Bachmauern, Brücken und Straßen vergeben, sagt der Bürgermeister. (SZ/rok)

