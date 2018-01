Bürgerversammlung abgeblasen Wegen des Unwetters ist die Veranstaltung im Kulturhaus Pretzschendorf ausgefallen. Es soll einen Ersatztermin geben.

Die Bürgerversammlung, die am Donnerstag im Pretzschendorfer Kulturhaus ausgefallen ist, wird nachgeholt. © Frank Baldauf

Pretzschendorf. Dem Sturm Friederike fiel die anberaumte Bürgerversammlung zum Opfer, die eigentlich am Donnerstagabend im Pretzschendorfer Kulturhaus stattgefunden hätte. Ab 16 Uhr fegten die Böen über die Gemeinde Klingenberg hinweg und lösten die ersten Feuerwehreinsätze aus. „Wir konnten die Einladung ja nicht zurücknehmen“, sagt Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK). Deshalb harrte das Gemeindeoberhaupt bis kurz nach 18 Uhr im Kulturhaus aus, um mitzuteilen, dass die Veranstaltung verschoben werden muss. Dann eilte der Bürgermeister in die Räume der Pretzschendorfer Wehr, wo der Landkreis eine ortsfeste Befehlsstelle eingerichtet hat, die nur bei Katastrophenlagen aktiviert wird.

„Die Bürgerversammlung in Pretzschendorf wird nachgeholt“, so der Bürgermeister. Vermutlich findet der Termin aber erst im Februar oder Anfang März statt. Die Bürgerversammlung in Höckendorf, die inhaltlich identisch ist und sich um das Thema Ortsentwicklungskonzept dreht, findet am Montag, 26. Februar, im Seminarraum des Hotel-Gasthofs „Zum Erbgericht“ in Höckendorf statt. Beginn ist um 18 Uhr.

