Bürgerverein zur Wiedereröffnung des Freibads Ortrand will sein Freibad am Campingplatz wiederbeleben. Dabei können auch Nutzer anderer Gemeinden mithelfen.

Seit 2014 sind Bad und Campingplatz geschlossen. © Brühl

Ein Freibad in Ortrand hat eine lange Tradition. 1926 wurde es einst in der Ortrander Flur erbaut und erfreute sich seit jeher stets großer Beliebtheit bei den Bewohnern und Besuchern der Stadt. Viele Generationen erlernten dort das Schwimmen und verbrachten in der Idylle ihre Freizeit. Umso bedauerlicher war die Schließung im Jahre 2014.

Damit will man sich in der Pulsnitzstadt nicht zufrieden geben. Die Bürger wollen, dass das Freibad wieder eröffnet. Der Campingplatz und das Freibadgelände befinden sich nunmehr im Eigentum der jungen Familie Philipp aus Großthiemig (SZ berichtete). Mit viel Herzblut engagierten sie sich, den Campingplatz und die Pension zu renovieren, damit sich die Gäste rundum wohlfühlen. Ein neuer außergewöhnlicher Spielplatz krönt die vielen kleinen und großen Bemühungen der Familie.

„Wir sind sehr erfreut über das Engagement und den Tatendrang der Familie. Aber die Bürger sehnen sich auch wieder nach dem Badevergnügen“, berichtet der Ortrander Bürgermeister Niko Gebel. Daher trafen sich in der Vorwoche zahlreiche enthusiastische Bürger, um die Wiedereröffnung der Anlage als Bürgerbad anzugehen.

In Arbeitsgruppen werden nun die erforderlichen Maßnahmen und Investition sowie rechtliche Fragen erörtert. Bereits Anfang Dezember soll der Fahrplan für das Projekt stehen und die Gründung eines Bürgervereines vollzogen werden. Die erste Mitgliedervollversammlung wird für Anfang 2018 vorbereitet. „Für dieses Projekt brauchen wir die Kraft und das Engagement der Menschen unserer Heimat. Nur gemeinsam können wir es schaffen, dass das Freibad Ortrand wiedereröffnet“, appelliert Niko Gebel und lädt schon jetzt alle interessierten Bürger herzlich ein, sich daran zu beteiligen. (SZ)

