Bürgerverein will Familien entlasten Die Bürger für Görlitz verfolgen das Ziel, dass Geschwister in Görlitzer Kitas besonders günstig betreut werden. Doch die Kosten dafür muss künftig die Stadt bezahlen.

Symbolbild. © Monika Skolimowska/dpa

Die Bürger für Görlitz wollen daran festhalten, dass Geschwister in Görlitzer Kitas besonders günstig betreut werden. Diese Geschwisterermäßigung war bislang im Landkreis schon die höchste, den Ausgleich musste der Kreis zahlen. Mit der Einigung über die Denkmalbehörde und Bauaufsicht sicherte die Stadt dem Kreis zu, diese Kosten zu übernehmen oder die Geschwisterermäßigung auf ein kreisweit übliches Niveau zu verringern. Die Bürger für Görlitz wollen nun die Lücke von 375 000 Euro künftig aus dem städtischen Haushalt abdecken. Das kündigte deren Fraktionsvorsitzender Rolf Weidle beim Neujahrsempfang seiner Wählergemeinschaft am Wochenende an. Einen Spielraum für Steuersenkungen sieht der Vorsitzende der Bürger für Görlitz, Michael Wieler, hingegen im Moment nicht. (SZ/sb)

